湖南5人屋內一氧化碳中毒亡　含90後親兄弟　哀父：兩兒子都沒了

湖南岳陽近日發生一宗悲劇，5人在出租屋內一氧化碳中毒，最終皆不幸身亡，當中包括一對90後親兄弟，其父傷心地稱：「兩個兒子都沒了。」岳陽雲溪區委宣傳部周二（10日）表示，事件目前正在積極進行善後處理。



據官方通報，事發於上周四（5日）上午，5人於雲中北路一出租民房內一氧化碳中毒，經醫院醫護人員搶救診斷，確認均已當場死亡。專家現場查勘和調查取證後，初步認定該起事件為長時間使用熱水器所致，屬非生產安全事故。

通報又稱，死者均為安徽籍的成年男性，屬山東某建設集團有限公司施工管理人員。他們中的一人在去年7月與事發民房的房東簽下了半年租賃合同。而事件亦引起關注，岳陽經濟技術開發區周日（8日）下午更召開防範一氧化碳中毒暨安全生產冬防工作再部署會議，通報事件，並要求深刻汲取事故教訓，深入落實安全責任。

沉浸在悲痛中的死者家屬。（極目新聞）

隨著媒體跟進，這宗悲劇的背後故事亦隨之曝光。來自安徽宿州埇橋區的56歲男子張保華，便在上周四收到兒子僱主的電話，得知一日痛失兩個兒子的惡耗，「他們說兒子不在了，我以為是兒子出去了，沒想到後面他們說兒子死了」，而聽到消息後，張保華的妻子馬上被震驚得不省人事。

雪上加霜的是，張保華得過腦梗，心臟搭橋過，平時沒有工作能力，都是靠兒子照顧，現時每個月還需要1100元人民幣的藥費；同時大兒子遺下10歲的女兒及6歲的兒子，小兒子的孩子更只有1歲多，家裡還有兩位年近80歲的老人，現在都不知如何是好。

不幸逝世的親兄弟。（極目新聞）

另一名死者饒某與55歲母親萬敏也來自安徽宿州，萬敏清晰記得，兒子是去年3月11日出發工作的，當日距離她孫子的3歲生日只過了一天，之後近一年兒子就再沒回家。

萬敏表示，兒子很愛小孩，出門後每天都要通過視訊看看孩子，給老人報平安，給家裡打電話的時間間隔從來沒有超過3天，前些天還稱估計臘月二十左右能夠把工資結清回家過年了，要等他回來辦年貨，詎料現在已是天人永隔。萬敏又透露，今次與兒子一同出事的，都是28歲至35歲的年輕人，5人中有4人來自安徽宿州，1人來自山東菏澤。