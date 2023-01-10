中國駐日大使館證實　即日起暫停審發日本公民赴華普通簽證

今日（10日），中國駐日本大使館發布通知稱，「自即日起中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。何時恢復，請候通知。」



此前日本政府表示，從12月30日起，所有在來日本前七天之內在中國大陸居住或經過中國大陸的入境人員，都要接受入境新冠檢測。機場落地檢疫將使用抗原檢測試劑盒等進行。 陽性者將用專用車輛送往等候設施（酒店）隔離，有癥狀者為7天，無癥狀為5天。對所有陽性者進行基因組分析。

日本首相岸田文雄在1月4日表示：「鑒於歲末年初對來自中國本土入境人員的檢測結果以及各國入境政策，將加強臨時性措施。」新措施從1月8日凌晨零點開始適用。

1月8日起，除實施上述措施以外，日本逐步對所有從中國大陸入境的人進行的新冠檢測轉為更準確的PCR檢測等，從中國大陸直接飛往日本的人員，在實行上述措施以外，不管接種過任何疫苗均需要在出國前72小時以內做核酸檢測，並出示由醫療機構出具的檢測證明。

中國外交部新聞發言人汪文斌在今日（10日）例行記者會上表示，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。」呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。