愛奇藝APP限制用戶投屏加收費　上海市消保委：做法不厚道

《澎湃新聞》報道，近日，許多網民表示，愛奇藝APP對投屏價格進行了限制。過去，愛奇藝黃金VIP會員支持4K清晰度影片投屏，但現在僅能選擇480P清晰度，引發關注。對此，上海市消保委表示，平台的此類做法不合理，也不厚道。



據不少網民反饋，愛奇藝APP近日開始對投屏功能作出限制，原本支持最高 4K 清晰度投屏的黃金VIP會員，現在隻能選最低的480P清晰度。如果想進行4K投屏，必須購買白金VIP會員。不少網友表示，480P清晰度太低，幾乎無法觀看。

電視投屏漫畫示意圖。（視覺中國）

隨著版權保護意識增強，消費者已經接受以付費方式收看影視內容，充值會員後享受獨家內容的體驗已經十分常見，投屏也逐漸成為常見的收看方式。與此同時，內容付費也成為影片網站重要的商業模式和收入來源。

昨日（11日），上海市消保委表示，平台沒有權利獲取用戶的手機權限，干涉消費者採用第三方APP或者通過連線等方式進行投屏。投屏是移動端用戶正常的使用場景，消費者花了錢，想在手機上看，或是想投屏在電視等媒介上看，都是消費者的正當權利。

上海市消保委提醒相關網站平台，應該用更多更好的內容和更佳的消費體驗獲得用戶提昇平台收入，而不是引導消費者進行多次會員充值。平台限制消費者投屏的做法不僅不合理，想用這種方法來加收費用更是不厚道。