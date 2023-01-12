廣州BMW衝撞人群釀5死13傷　內媒還原6碰撞現場：車折返後又撞人

周三（11日）下午，廣州一輛寶馬（BMW）在天河路體育東路口衝撞人群，導致5死13傷，22歲男司機溫某在撞完人後更下車撒錢逃逸，當場被警方逮捕，事故正在進一步調查處理中。周四（12日），內媒記者走訪現場，還原車禍6次碰撞現場，據親歷者稱，涉事車輛曾經折返，並再次撞上行人。



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據《封面新聞》報道，第一次碰撞發生在廣州天河路和體育東路路口從北向南車道西側的人行道，時間為周三下午5時25分左右。當時人行道通行信號燈為綠色，由於正值下班高峰期，人流量較大，而白女士（化姓）和包括其嫂子在內的十多名行人正經人行道上通過路口。

詎料，涉事車輛在沒有減速的情況下，由西向東經天河路向南轉向體育東路，將多名行人撞倒，「自己被突然撞飛，一下什麼都不記得了」。行車記錄儀顯示，白女士於涉事車的側面被撞，事後她很快起身查看嫂子傷情，「我應該是腳著地的，腿上、腳上有些疼，手機摔壞了，眼鏡也掉了一個鏡片，我嫂子可能是頭著地的，當時就起不來」。她還記得，溫某撞完人後沒停車，又繞回來撞了一波人，這獲其他目擊者證實。

6個碰撞現場位置。（封面新聞）

第二次碰撞則發生在體育東路和天河南一路路口，涉事車輛在這將一位通過人行道的行人撞倒。幸運避開這次撞擊的外賣騎手天先生（化姓）表示，當時他騎著車在前面過了路口，後面涉事車輛就衝了過來撞倒一位女士，而他馬上跟朋友說了這件事，聊天記錄時間是下午5時26分。

第三次碰撞又發生在天河路和體育東路路口，時間為下午5時31分。這次涉事車輛由南向北駛來，突然自正等待紅燈的車隊中竄出，撞過正在人行道上的行人，然後轉向由西向東駛去。目擊者黃先生（化姓）表示，也看到涉事車輛掉頭返回事發路口附近，第二次在該路口撞倒多名行人後向東駛去。事後，該路口南側的兩向道路上，均有事故後殘留的疑似車輛零件掉落。

第四次碰撞發生在天河路南側，石牌橋公交站附近，時間為下午5時36分，這次涉事車輛再次撞倒3人，之後繼續行駛，鳴笛的警車則在後面追趕。據現場值班的清潔工稱，涉事車輛當時沒有減速跡象，被撞3人中，2人是外賣騎手，1人是騎共享單車的行人。

而第五次碰撞發生在天河東路和天河南二路路口，多名目擊者表示，有一名女子在人行道處被撞倒。

最後一次碰撞則發生在體育東路和天河南二路路口南側，當車開到此處時，被放在路上的多輛自行車封鎖道路，溫某被封堵後，駕車撞向一名交通警，後者雖然閃躲開，但腿部疑似受傷。之後，溫某逆行在體育東路北向南撞上分離機動車道和非機動車道的護欄，再向車外撒了大量百元現鈔後下車試圖逃跑，最後被前述疑因傷而微瘸的交通警及其同事當場抓獲。

報道提到，事發當晚8時，涉事車輛以車頭朝南的逆行姿態停在路邊的非機動車道上，車頭撞上非機動車道的護欄，引擎蓋破損、明顯變形，前車燈、車牌、保險槓掉落，左側前風擋玻璃被裂紋覆蓋凹入車內。至於事故傷者被分別送往了中山大學附屬第三醫院、暨南大學附屬第一醫院、廣州第十二人民醫院等醫院，前述的白女士經檢查暫無大礙，但其嫂子仍在醫院接受治療。而周四（12日），陸續有群眾在事故現場獻花，哀悼死者。