武漢救護車衝紅燈撞翻私家車致司機溺斃　家屬怒批醫護見死不救

據內媒《上游新聞》報道，近日湖北武漢東西湖區一輛救護車在行駛途中衝紅燈撞上一輛正常行駛的私家車，私家車墜渠面目全非，車主沈先生溺亡。死者兒子稱，事故發生後，救護車中的相關人員以各種緣由未施以援手，有「見死不救」的嫌疑。



在看到父親的死亡證明和屍檢鑒定書後，死者沈先生的兒子憤怒地表示：「根據閉路電視看到，事發後救護車上四個人，沒有人去查看我父親車輛的情況。事發半小時後，我父親的車輛才被前來救援的消防隊員拉出。我父親落水的地方水不深，我和哥哥測量發現最深的地方就是1.1米，如果救護人員能及時救援，父親或許不會溺死。」

據《上游新聞》報道，12月16日下午，沈先生的父親獨自駕駛一輛白色私家車在武漢市東西湖區路上正常行駛，被一輛衝紅燈的救護車撞翻進道路旁的水溝中，不久後溺亡，救護車車身印有「東西湖區急救中心」的字樣。

事故發生後，據急救中心負責人描述，當時救護車上一共有6人，包括一名重症患者、一名家屬、一名醫生、一名護士、一名擔架員、一名司機（第三方聘用）。事故發生時，司機驚嚇過度呆住了，醫生擔心患者病情沒有下水，護士因一根肋骨骨折不便下水，而擔架員沒有收到醫護人員的指令也沒有任何行動。

目前，武漢市東西湖區衛健局已對東西湖區急救中心負責人啟動問責程序，3名醫護人員被暫停執業半年，如何處分依據後續表現。而肇事的救護車司機（第三方聘用）已被警方刑事拘留。而交通責任認定書將在12月31日出具，事故相關情況仍在進一步處理中。

衛健局負責人表示：「雖然有一定客觀因素，但這絕不是不援手的藉口。」而死者沈先生的家屬則表示：「下一步我們也會跟著程序走，等待追究相關肇事者的責任。」