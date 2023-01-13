「戰狼」外交官趙立堅調任　其妻發文稱「榮辱不驚」引發揣測

有中國「戰狼」外交官之稱的趙立堅被調職的原因引發猜測，他的妻子湯天如星期三（1月11日）據報再度在微博發文寫道「榮辱不驚」，有媒體猜測，這是否在暗示趙立堅仕途受挫並有自勉意涵。

據媒體星期四（12日）報道，湯天如星期三疑似在微博賬號「大聰和臭丫頭」發布16字貼文，寫道：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」

這條微博帖文目前已被刪除，但帖文截圖仍在網上流傳。據報道，有網民調侃：「娶妻如此，夫覆何求。」也有網民說：「遇到榮的時候，一般不會這麽自我鼓勵，顯然覺得近期的調整不是榮，而是辱」，「只有16個字，但微言大義，不滿溢於言表。」

趙立堅50歲生日與太太合影。（微博@大聰和臭丫頭）

趙立堅在新年伊始突然被調離外交部新聞司副司長、發言人職位，改任外交部邊界與海洋事務司副司長，引發外界猜測中國或將調整外交風格，重新評估「戰狼」策略。

中國外交部新聞發言人汪文斌星期二（10日）在記者會上回應說，趙立堅的職務異動是「根據工作需要，交流任職」。

汪文斌還說，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，同時在事關中國主權、安全、發展利益等原則問題上，「我們從不含糊，堅決維護。這是中國外交官的光榮職責和神聖使命。」

圖為2022年7月19日中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

趙立堅2022年12月2日主持外交部例行記者會後，便一直沒有出現在公眾視野，當時正是冠病疫情在中國大面積暴發之時，趙立堅疑似也感染冠病，湯天如當時在微博公開發文抱怨買不到抗疫藥品，後又感謝鄰居分享藥物解決困難。

湯天如此前也在微博多次發文，包括心疼丈夫工作辛苦、加班到深夜，沒有加班工資與獎金，又稱趙立堅一切服從安排，維護國家戰鬥輿論第一線，卻換來「國內外造謠聲罵聲一片，還要捎上家」等。

湯天如的這些公開發言，在中國官員家屬中為罕有高調，一些網民認為，這對趙立堅的形象和事業帶來負面影響。有網民猜測，此次趙立堅離任，可能是受妻子言論影響。