帶骨灰盒作案？　惠州警方欄截高速公路撞車黨拘捕兩人

春運期間，不少撞車黨故意製造交通事故訛錢。近日，惠州警方在一收費站出口欄截一輛嫌疑車輛，當場拘捕兩人，繳獲假車牌、鐵螺帽等作案工具。



1月5日，惠州警方在一收費站出口，堵截一輛正準備駛離高速公路的嫌疑車輛。在執法期間，疑犯企圖掙脫逃跑，在場警員立即上手扣制止。

惠州警方介紹，涉案犯罪集團以故意製造交通事故方式，在惠州及周邊高速公路「碰瓷」訛錢。惠州市公安局交警支隊聯合刑警支隊循線追蹤，1月5日將該集團擒獲。警方繳獲作案用車一輛，多副假車牌以及一批鐵螺帽 ，另收繳物證及一批贓款。

惠州交警支隊偵查大隊民警介紹，本次欄截的撞車黨，在去年10月曾詐騙某車主1.3萬元；他們作案時，一般會選擇外省車牌且人數較少的車輛，在兩車幾乎並行的情況下製造刮碰假象，「需要有一個碰撞的聲音，他們就會丟一個螺絲，或用彈弓彈一個螺絲帽到對方的車輛上」。

據介紹，當對方聽到聲響靠邊停車後，撞車黨成員就會趁對方尚未下車時，用工具在對方的車輛與作案車輛後視鏡相同高度的位置划痕，並要求對方私了賠償。

民警表示，撞車黨成員會以送骨灰盒，或趕路為由恐嚇，「而且作案對象是外省外地趕路的，就想着現場私了，加上很多人不了解交通事故處理程序，他們就利用這些來騙取錢財」。

1月13日，廣東省公安廳召開全省公安機關視像會議。會議強調，全省各地公安機關要依法嚴厲打擊黃賭毒、食藥環、盜搶騙，特別是入室盜竊、電信網絡詐騙、高速公路「碰瓷」等各類突出違法犯罪活動。

會議介紹，今年以來，廣東公安在全省部署開展破小案集中攻堅行動，截至目前，全省入室盜竊警情同比下降10.2%，「兩搶」（搶奪、搶劫）警情同比下降28%。

1月11日至13日，省公安廳組織佛山、惠州、江門等地公安機關，一舉打破高速公路「碰瓷」團夥4個，拘捕27人；廣州市公安機關針對廣州火車站周邊地區非法攬客、拉客行騙等社會治安問題，派出150名警力開展統一收網行動，拘捕32人。