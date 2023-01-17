國家移民局：出入境流量將持續增長　深圳福田等大型口岸通關順暢

《澎湃新聞》報道，1月17日，國家移民管理局召開新聞發布會，發布2022年移民管理工作主要數據。

目前，全國移民管理機構日均檢查出入境人員50.1萬人次，較實施前上升48.2%，是疫情前的26.3%。日均受理出入境證件34.1萬本，較實施前上升129.4%，是疫情前的54.5%。



國家移民管理局新聞發言人林勇勝介紹，新冠病毒感染正式實施「乙類乙管」後，國家移民局優化移民管理政策措施，有序恢復水陸口岸客運通關、恢復受理中外人員出入境證件審批簽發，開足3200餘個申辦證件窗口和53個口岸的邊檢查驗通道。

中國，廣東深圳，出入境檢查處。（視覺中國）

林勇勝表示，隨著出入境相關業務逐步有序恢復，全國公安機關出入境管理窗口辦證量和口岸出入境流量較疫情期間將會持續增長，並逐步恢復到疫情前的水平。目前，全國辦證窗口、通關現場井然有序、安全平穩。北京首都、上海浦東、廣州白雲、深圳福田等大型口岸通關順暢，排隊候檢時間均不超過30分鐘。

林勇勝指出，國家移民管理局將部署各地相關部門機構，結合實際完善預案方案、細化工作措施，通過加強流量監測、發布辦證指南和通關指引、實行網上預約和錯峰分流等措施，做好出入境客流量持續增長的應對準備工作，確保出入境管理平穩有序。