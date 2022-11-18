跨省旅遊不再受風險區限制　內地將繼續暫停旅行社出入境團體遊

文旅部周二（15日）發布通知，指跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，遊客須憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具，代表旅行社在有風險區的省份也可開展跨省旅遊。不過，旅行社和在線旅遊企業的出入境團隊旅遊等業務就繼續暫停。



國務院聯防聯控機制17日記者會上文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇在再次說明，將繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。



李曉勇會上指出，文化和旅遊部15日印發《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》後，「優化跨省旅遊管理政策」備受關注。

他介紹，政策主要包括三方面內容，一是據最新的風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，代表即使旅遊目的有疫情風險，遊客仍可赴當地旅遊。

其二，跨省遊客須憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具，並對跨省流動人員開展「落地檢」，旅行社要積極引導遊客主動進行核酸檢測，推動防控關口前移。

第三則是再次明確繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

內地跨省旅遊與風險區不再實施聯動管理，有望復甦內地旅遊。（新民晚報）

李曉勇指出，再次優化調整跨省旅遊管理政策，第一是因國務院聯防聯控機制二十條優化措施中取消了中風險區等級，高風險區範圍僅限於樓棟或單元，跨省旅遊聯動管理政策的基礎已經發生了變化。

第二是跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，有利於整治個別地區「一刀切」、層層加碼，不按政策限制跨省旅遊經營活動的問題。第三是有利於進一步促進這幾年來遭受疫情影響的旅遊行業恢復發展。

跨省旅遊鬆綁 旅遊業有望復甦

據內媒報道，15日文旅部《通知》發布之後，多個旅遊平台的相關產品搜尋量隨之大漲。數據顯示，攜程跨省遊產品搜尋量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍；同程旅行平台跟團遊產品搜尋量，較前日同一時段上漲超過600%。機票、火車票等交通產品搜尋量也隨之上漲，漲幅分別為182%和97%。

文旅部：跨省旅遊不再與風險區聯動管理 遊客須持48小時核酸證明

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧表示，《通知》的發布有利於在精準防疫的背景下進一步激活跨區域人口流動。與此同時，「跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。」也針對全國旅客出行時的核酸檢測時間進行了統一要求，避免由於各地核酸檢測時間不統一，造成的核酸檢測資源浪費。