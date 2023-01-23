有片｜河南三門峽大壩網紅打卡點多名遊客被沖走　當局：已救10人

大年初一（22日），多名遊客在河南三門峽大壩下游河灘上遊玩時，黃河突然漲水，在河灘上的人被河水圍困，除了緊急逃上岸邊的人以外，有多人被河水沖走。當局表示，22日已救了10人，目前救援工作仍在進行中。



多人被河水沖走，在洶湧的水中求生（點圖放大）：

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據《紅星新聞》等內媒報道，事發後，河南三門峽市和黃河對岸的山西省平陸縣多個部門都參與搜救。平陸縣應急管理局局長馬永杰表示，事發地距離三門峽市區較近，事發時黃河突然漲水，遊玩的人很多來不及離開。目前搜救工作仍在繼續。

有目擊者表示，事發地點位於三門峽大壩下游，該地是一個網紅打卡地，因河道岸邊有淺灘和小沙灘被稱為「馬爾代夫三門峽分夫」。當天天氣晴朗，到那裏遊玩的市民很多。

目擊者稱，事發地附近有「水深危險禁止下河道」的警示牌，也有圍欄，但是有人破壞了圍欄，到河道裏拍照、玩耍。下午4時10分左右，河水突然上漲，河道裏的人就開始往岸邊跑，有人被水沖到岸邊，岸邊的人用樹枝拉起了一些落水者。20分鐘後左右，就有救援人員到達現場施救。

一名男子事發時正身處上游河道，離人群被沖走的地點有一段距離。該男子稱，他考慮到冬天河道不會漲水就下了河道，當時他站上一塊約1米高的大石頭，5分鐘後他察覺到河水開始上漲，他準備脫掉鞋子涉水上岸，但「差不多6分鐘左右，河水上漲到了大約1.8米，因為我的身高是1.75米，我被完全淹沒了」。

這名男子稱自己是體育生，今年20歲，體能較好，從被困的地方到岸邊50米左右，他游了15分鐘左右。他形容：「因為水流急，暗流很多，我不斷被水流捲著，還被沖向下游。游到岸邊以後，特別後怕，腿也受傷了。」

三門峽水利樞紐管理局工作人員表示，時發時並不是黃河大壩放水，具體情況要等官方通報。