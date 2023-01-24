多地現涉遊客安全事件　文旅部：避免往沒正式開發開放區域旅遊

隨著疫情管控放開，內地旅遊重新熱絡起來，然而近期，多地發生涉遊客安全事件。周二（24日），文化和旅遊部辦公廳發布關於進一步加強春節期間旅遊安全工作的通知，提及要避免前往沒正式開發開放的區域旅遊。



通知首先提到要進一步提升對安全工作重要性的認識，指今年春節假期是實施新冠病毒感染「乙類乙管」後的第一個長假，公眾探親出遊需求集中釋放。各地要進一步提高政治站位，做好統籌安排和工作部署，確保春節假期文化和旅遊市場安全平穩有序，堅決防範涉旅重特大安全事故發生。

第二是進一步加強各類安全風險隱患檢查排查，要堅持問題導向，強化底線思維，將安全責任落實到預警提示、隱患排查、應急處置等各個環節。要加強對春節假期安全生產的監督檢查力度，針對發現的問題，指導督促有關單位立行立改。要加強對設施設備的安全檢查，不符合安全要求的堅決停止運營和使用。要加強對公共文化單位、文化和旅遊經營單位的指導，做好流量管理，完善安全提示警示標識和安全防護設施。要加強部門間協同，會同相關部門對公共文化單位、文化和旅遊經營單位的消防疏散通道等開展隱患排查。要指導督促旅行社和在線旅遊企業嚴格落實有關規定，規範旅遊包車行為，選擇符合資質的供應商、合作商。

第三是進一步加強安全宣傳和遊客提示，要有針對性的增加遊客安全提示提醒，多方式、多渠道引導遊客預約錯峰出行，關注旅途中的消防和道路交通安全，謹慎參與高風險項目，避免前往沒有正式開發開放、缺乏安全保障的區域旅遊。提醒遊客做好自身健康第一責任人，保持良好的個人衛生習慣。

最後是進一步加強應急值守和信息報送，要切實加強春節假期應急值守工作，嚴格執行領導帶班、重要崗位專人值班、關鍵崗位24小時值班制度，確保信息報送暢通，應急響應及時。遇有重特大突發事件或者重要緊急情況，要第一時間報告並及時妥善處置。