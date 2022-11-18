文旅部：提倡小規模旅遊團隊　無疫情地區不限制演唱會觀眾人數

文化和旅遊部市場管理司周五（18日）發布通知，對前期的六分指南做出更新，當中要求不組團前往高風險區旅遊；沒有發生疫情的地區，原則上不對演唱會等活動觀眾人數做限制。



新修訂的指南包括《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》、《互聯網上網服務營業場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》、《娛樂場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》、《劇院等演出場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》、《劇本娛樂經營場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第二版）》。

其中，《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》規定，不組團前往高風險區旅遊，不承接高風險區旅遊團隊，不組織高風險區遊客外出旅遊。相關區域列為疫情高風險區時，未出發的旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程。同時要控制組團規模，合理確定團隊人數，提倡小規模旅遊團隊。

《劇院等演出場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》中指出，沒有發生疫情的地區，屬地文化和旅遊行政部門要督促演出舉辦單位落實常態化防控措施，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節、實景旅遊演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。