四川甘孜州5.6級地震：已記錄100餘次餘震　居民憶事發時晃得厲害

中國國家地震台1月26日表示，四州甘孜州瀘定縣在凌晨3時49分發生5.6級地震，震源深度11公里。截至26日11時，當地共記錄到餘震100餘次,目前暫無人員傷亡報告。另有居民表示，事發時晃得厲害，但未見房屋倒塌。



地震發生後，甘孜州抗震救災指揮部啟動州級地震Ⅳ級應急響應，據四川省地震局消息，此次地震中，成都市區震感明顯，甘孜、阿壩、涼山、雅安等地有感。專家綜合分析認為，是次地震是9月5日四川瀘定6.8級地震的一次餘震，兩次震中相距8公里。

不少震中附近的居民凌晨被震醒，磨西鎮一名居民表示，事發時房子搖晃得厲害，但未發現有房屋倒塌的情況，也還沒聽說有人員傷亡。一位旅店老闆表示當時搖了大概幾秒鐘，她因而被震醒了，不過由於對房屋質量有信心，她沒有起床，繼續睡覺。

目前，州縣應急救援力量1000餘人，裝載機5台、挖掘機3台、保障車3台，正在震中開展查災核災、搶通保暢等工作。截至11時，災區電力、通訊正常，雅康高速、G318通行正常，瀘定磨子溝村、青杠坪和九龍洪壩羊圈門村等道路部分垮塌斷道，省道217德威鎮境內奎武大橋處塌方中斷（可由加郡老省道217線繞行），瀘定至得妥鎮快速通道牛背山大橋頭有塌方，發現新增2處大的滑坡體和多處滑坡現象，正全力搶險除危；震中危險地帶人員已在「9·5」瀘定地震後搬離或遷出，暫未收到人員傷亡報告；海螺溝景區已關閉，康定、瀘定5000餘名遊客和磨西鎮260餘名外來人員情緒穩定，部分人員正有序離州。

四川省委書記王曉暉要求迅速摸清受災情況，加強震情監測，嚴防次生災害，紮實做好抗震救災相關工作，特別是要加大對景區的排查力度，了解有無遊客被困等情況，全力確保人民群眾生命財產安全。他強調，目前正在春節期間，要做好群眾工作，幫助解決實際困難，讓群眾安全安心過節。