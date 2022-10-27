湖南山火持續10日仍未撲滅　2名消防員殉職一人為汶川地震倖存者

湖南新田縣山火持續10日仍未完全撲滅，截至今日（27日），已證實2名消防員殉職。其中1名為汶川地震倖存者。



據內地多家媒體消息，湖南新田縣10月17日發生山火，截至目前還未有官方消息確認山火已完全撲滅。網絡上有當地居民發佈片段顯示，山火已蔓延至高速公路，有村莊被波及燒毀。

10月17日湖南新田縣發生山火，至今未有官方消息稱完全撲滅，山火蔓延至公路、村莊，已導致2名消防員殉職。（網絡影片截圖）

財新網25日報道，湖南永州市新田縣委宣傳部人士證實，此次新田大火已造成2名消防員在救火過程中殉職。該人士稱具體情況尚在統計中，後續會發布相關信息。

據官方確認，殉職的兩位消防員分別是蔡茂強和肖建強。1999年出生的蔡茂強是四川汶川人，是2008年汶川地震倖存者。2019年加入消防隊伍，曾參與多次救援任務，在撲救今年8月重慶大足山火時，因表現突出受到嘉獎。另一位是47歲的肖建強，湖南祁東縣人，退伍後一直從事森林護林防火工作。

10月17日湖南新田縣發生山火，已致2名消防員殉職。（網絡資料圖片）

24日湖南省人民政府批准兩位消防員為烈士；當地應急部森林消防局為蔡茂強追記一等功，追認蔡茂強為中國共產黨黨員。

25日上午9時新田縣為兩位殉職消防員舉行追悼會。據當地居民在網絡上發布影片、圖片顯示，眾多民眾拉起橫幅聚集在道路兩邊，自發為兩位消防員送行，高喊「兩位英雄一路走好！」

10月25日湖南新田民眾自發送別2位消防員。（網絡影片截圖）

另據湖南日報報道，25日下午，湖南省委副書記於長沙部署全省森林防火滅火工作，強調要防火工作要「人民至上、生命至上」。26日湖南省人民政府網站發布「封山禁火令」，封山時間直至11月30日。