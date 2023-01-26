大國重器｜2022中國造船業國際市場份額居世界第一　深圳成績耀眼

撰文：鄭寧
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據《人民日報》報道，中國工信部數據顯示，2022年中國造船完工兩占全球總量47.3%，造船業各項指標均在國際市場份額保持第一。

2022年，中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別佔全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別佔43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。

去年，中國分別有6家造船企業進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

同時一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。包括自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」平台主體工程，已在深圳東南海域投產使用；全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船也在青島「國信1號」命名交付。

還有中國首艘、全球最大24000TEU（標箱）超大型集裝箱船交付；以及，中國首艘、全球最大液化天然氣（LNG）運輸加註船「海洋石油301」號完工交付，並在今年1月9日於深圳鹽田港完成首船保稅加註。

2022年，全球大型LNG運輸船需求爆發式增長，而中國抓住機遇在大型LNG運輸船領域取得積極進展，積極搶占國際市場。根據中國船舶工業行業協會的數據，中國船舶企業去年全年承接大型LNG運輸船訂單55艘，在全球訂單總量佔比超過30%，創歷史新高。

值得注意的是，在這個「世界第一」背後，深圳、大灣區舉足輕重。一個新油田建成投產，一船船石油天然氣的海陸運輸，讓粵港澳大灣區高品質能源需求得到極大滿足的同時，也為深圳建設「全球海洋中心城市」奠定堅實基礎。

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