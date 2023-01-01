大國重器背後的「杜鵑花」！帶領中國盾構機從仰賴進口到銷往海外

盾構機（隧道鑽挖機）是專門用作開鑿隧道的大型機械，用於鐵路、公路、地鐵、水利等基建工程，其中「京華號」就是中國自主研製的最大直徑泥水盾構機。



回想過去，中國盾構機主要依賴進口，幸好到了2008年，在一名「女漢子」的帶領下，中國第一部擁有自主知識產權的復合式盾構機終於誕生。



中國盾構機綜合技術已經突破國外封鎖。（中鐵工程裝備集團官網）

農家出身讀工程機械 不甘只做「女生」

這一位「女漢子」，就是中鐵工程裝備集團有限公司總工程師王杜娟，她與團隊甚至後來打破「洋盾構」壟斷，主持設計近700部盾構機，被媒體稱為是大國重器背後的「杜鵑花」。

王杜娟出生於陝西省扶風縣一個世代農耕的家庭，是一個地地道道的農村姑娘。1997年，王杜娟考入石家莊鐵道學院機械工程學院工程機械專業，雖然家庭貧困，但她勤工儉學，成功堅持到大學畢業。王杜娟畢業後即加入中鐵隧道集團。

王杜娟畢業於工程機械專業，她工作時並不顧忌性別，事事親力親為。（網絡圖片）

初入職場時，王杜娟的工作並不順利，由於是女生，經常會被人認為不能吃苦，「如果一直這樣下去，永遠只能是個學徒工。誰說女子不如男，要想改變別人對自己的看法，首先就要自己對自己改變看法。」

穿越地下59米的吃土神器！突破技術封鎖的中國盾構機「京華號」

自此，王杜娟修機器、拆零件、搬設備、開行吊，事事親力親為。此外，作為一名技術員，在重視實踐經驗的同時，王杜娟並沒有丟掉理論研究，白天虛心向老師傅請教，遇到問題親自動手，晚上回到宿舍後亦認真研究理論，刨根問底搞懂原理。

重視實踐的同時，王杜娟也會認真研究理論，擁有扎實基礎的她，短短一年就被委以重任。（網絡圖片）

憑藉扎實的理論基礎，再加上不斷積累的實踐經驗，王杜娟在短短一年後就被委以重任，成為全廠第一個女性項目負責人，先後負責完成南京地鐵後配套碴車設計製造、開敞式混凝土罐車封閉式改造等項目。

2002年10月，國家立項開展盾構機關鍵技術研究，中鐵隧道集團盾構機研發項目組正式成立，王杜娟成為18位成員之一，「對於我們來說，別說研發盾構機了，很多人連見都沒有見過。」所以研發項目啟動後，王杜娟和同事們第一件事就是去看盾構機，國內凡是有地鐵施工的城市都跑了個遍，鑽到隧道內，和盾構機零距離接觸。

帶領團隊攻關國產 填補領域空白

兩年間努力不懈，王杜娟與團隊在2008年4月成功研製出中國第一部擁有自主知識產權的復合土壓平衡盾構機「中鐵1號」，其整機性能達到國際先進水平，多項關鍵技術達到國際領先水平，填補中國在這一領域的空白。

2008年4月，「中鐵1號」在新鄉下線，實現了從盾構關鍵技術到整機製造的跨越，這是中國第一部具有自主知識產權的複合式盾構機。（中國中鐵官網）

中鐵一號首次登場是天津的地鐵項目，業主單位起初以為這是進口的盾構機，就將它用在施工難度最大的標段，地表是由渤海大樓、張學良故居、瓷房子等組成的歷史文化街區。

結果在驗收時，意外發現在各個施工標段中，這段路的成績最優，不但掘進速度快，地表沉降也能控制在3毫米以內，中鐵一號得到了國內外的一致認可。

「最開始做盾構，只是因為當初的不甘心，希望能掌握核心技術造出中國人自己的盾構揚眉吐氣」，王杜鵑說。

國產盾構機如今逐漸在海外市場受到歡迎。圖為中鐵1號的展覽模型。（視覺中國/當代中國授權）

王杜娟最初的夢想如今已經成真，「中國盾構」逐漸在海外市場受到歡迎，截止2019年1月31日，中鐵的盾構機訂單總數868部，已出廠784部，安全掘進里程更累計超過1,500公里。

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