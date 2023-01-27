趙立堅調職後首度露面！妻子曬貼春聯照萬人點讚　突清空微博惹議

趙立堅自調離外交部發言人職位後，不曾公開露面。趙立堅的妻子湯天如21日除夕當天在微博發出趙立堅貼春聯的照片，這是趙立堅調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長後，首度露面，貼文吸引萬人點讚。不過有網民27日發現湯天如清空了微博，目前該篇貼文也已消失。



趙立堅在新年伊始突然被調離外交部新聞司副司長、發言人職位，改任外交部邊界與海洋事務司副司長，一度引發外界猜測中國或將調整外交風格，重新評估「戰狼」策略。

趙立堅卸任中國外交部發言人職位。（中國外交部網站）

中國外交部新聞發言人汪文斌在記者會上則回應說，趙立堅的職務異動是「根據工作需要，交流任職」。趙立堅自從卸任外交部發言人後，十分低調，不再出現在公眾視野中。

因趙立堅妻子多次在微博上發表個人觀點，包括心疼丈夫工作辛苦，沒有加班工資與獎金，又稱趙立堅護國家戰鬥輿論第一線，卻換來「國內外造謠聲罵聲一片」等。此前，更曾發文疑似稱趙立堅染疫，抱怨買不到退燒藥。高調行徑被部分網民批評，是影響趙立堅被調職的因素之一。

趙立堅妻子湯天如個人微博帳號「大聰與臭ㄚ頭」從去年（2022年12月下旬）到今年1月8日期間，不再發表個人的觀點。但1月11日，趙立堅調任消息傳出後，她曾在微博發文寫道「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」有媒體猜測，這是否在暗示趙立堅仕途受挫並有自勉意涵。

21日除夕當晚，湯天如則發出趙立堅貼春聯的照片，並寫道：「祝願大家兔年吉祥，安康幸福，大展宏兔」。趙立堅也在同日發微博搭配兔子的圖案大家拜年。

照片中的趙立堅身穿一件藍色大衣，在門口貼上「迎春接福」的春聯。有網民稱貼文發布於江蘇，因趙立堅是河北人，猜測照片拍攝時，可能是陪太太回娘家。貼文吸引破萬人點讚，許多網民也在貼文下方留言勉勵趙立堅，更稱新職位可以多陪伴家人。

不過，27日有網民發現「大聰與臭ㄚ頭」的微博全數清空，有網民認為是因為部分網民的惡評導致湯天如退出微博，但亦有不少網民表示遺憾不能看到她的文章。