國際原子能大會中國代表：日本核廢水、美英澳核潛艇都要講規則

國際原子能機構（下稱「機構」）預算問題特別大會1月27日在奧地利首都維也納召開，中國代表團團長王昶在會上發言說，本次預算調整經過各方充分參與的大討論，形成各方普遍接受的三點重要共識。



他指出，這些重要共識不僅對於機構預算，而且對於機構長久持續健康發展也至關重要。不論是預算問題，還是伊朗核問題、日本福島核污染水處置或是美英澳三國核潛艇合作等其他問題，都要講規則。



根據央視新聞消息，會議以協商一致方式核准了理事會提交的機構2023年預算修訂案和相關決議。修訂案和決議的具體內容並未公佈。

日本福島核廢水處理，引發國際關注。（Getty）

王昶說，各方在預算修訂討論中展現的合作精神，強調在當前形勢下成員國為機構作出的每一份財政貢獻都殊為寶貴，希望秘書處科學、合規、精准、高效用好預算的每一分錢，進一步採取節支增效措施，確保各項主計畫全面有序實施，促進成員國經濟社會發展和機構「原子用於和平與發展」宗旨的更好實現。

王昶說，本次預算調整經過各方充分參與的大討論，形成了各方普遍接受的三點重要共識。這些重要共識不僅對於機構預算，而且對於機構長久持續健康發展也至關重要。首先，要尊重規則、遵守規則、維護規則。不論是預算問題，還是伊朗核問題、日本福島核污染水處置或是美英澳三國核潛艇合作等其他問題，都要講規則。機構預算不能用於美英澳核潛艇合作這樣的核擴散活動。有關違規預算缺口問題在整改後不能再有反彈。

根據機構《規約》，成員國是決策者，秘書處是執行者，機構的重大敏感問題必須由成員國共同決策，秘書處不得擅自做決定。其次，要繼續優化機構預算結構。秘書處要在本次下調人員經費占比的基礎上，制定規劃，久久為功，將人員經費占比逐步降至更加合理的水準，讓機構的寶貴資金更多用於機構主流業務活動。

美國田納西號核潛艇2019年9月停泊在金斯灣，裝配W76-2彈頭，12月開始正式服役。（美國海軍官網）

最後，要持續增加對發展中國家至關重要的技術合作資金。中方希望秘書處嚴格落實將人員經費占比下調所節約的資金用於技術合作活動的要求，切實充實技術合作資金。

王昶強調，中方相信，作為核領域最重要政府間國際組織，只要機構始終嚴格按照規則辦事，全面落實本次預算調整討論中形成的重要共識，就能實現自身的不斷完善進步，更充分發揮自身不可替代的重要作用。中方將一如既往地支援機構工作，秉持人類命運共同體理念，與各成員國和秘書處一道努力，推動原子能事業行穩致遠，為世界和平及繁榮作出新貢獻。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】