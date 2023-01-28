芬蘭計畫歸還大熊貓金寶寶和華豹　園方曾唱中文歌解熊貓鄉愁獲讚

《路透》和《彭博》1月27日報道，芬蘭艾赫泰里動物園（Ahtari Zoo）表示，由於無法承擔飼養成本，正考慮將兩頭租借的大熊貓「金寶寶」（Lumi）和「華豹」（Pyry）提前送回中國。園方表示，將在2月28日就是否歸還大熊貓做出最終決定。



據了解，不同於此前美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）被質疑疏於照料大熊貓丫丫和樂樂被內地網民撻伐，芬蘭艾赫泰里動物園2018年曾組織合唱團唱鄧麗君的《但願人長久》給大熊貓聽，以解大熊貓的鄉愁，被內地網民稱讚是「出國待遇最好的熊貓。」



2017年4月，中國與芬蘭簽署關於合作進行大熊貓保護研究的檔案，決定向芬蘭提供一對健康大熊貓，並在艾赫泰里動物園實施為期15年的合作研究項目。路透社指出，2018年1月，習近平訪問北歐國家時簽署保護動物的聯合協議，9個月後，「金寶寶」和「華豹」被命名為Lumi 和 Pyry送往芬蘭。

艾赫泰里是一家私營動物園，曾希望大熊貓能吸引遊客，但由於新冠大疫情導致旅行受限，該動物園面臨的債務問題愈發嚴重，合作項目尚未結束，園方已經無法負擔飼養大熊貓費用。

2018年中秋節前夕艾赫泰里組織合唱團，唱歌給大熊貓聽，影片0'19秒處開始唱歌：

報道指出，芬蘭政府2021年曾向該動物園提供20萬歐元一次性支援，但園方後又申請500萬歐元援助，但該款項卻遭芬蘭政府拒絕。

部分芬蘭國會議員指出，拒絕500萬元的援助是因為這個款項已經高於芬蘭每年用於保護瀕危物種的支出。

芬蘭外交部則稱，已組織一個工作小組尋找解決問題的方法。芬蘭外交部表示，如果大熊貓最終被歸還回中國，他們相信中國會理解這是一家私營公司在財務困難的下做出的商業決定，發言人強調，「我們認為這不會對芬中關係產生更廣泛的影響。」

近年，多國宣布歸還中國大熊貓。美國宣布歸還租借20年的大熊貓丫丫和樂樂，日本今年2月也將歸還旅日大熊貓香香、永明以及他們的雙胞胎女兒櫻濱和桃濱。英國也宣布，將一對租約已到期的大熊貓陽光與甜甜歸還中國。

陽光與甜甜是英國唯二的大熊貓。英國指出，向中國租借的兩隻大熊貓，「陽光」及「甜甜」，因始終無法繁衍後代，加上疫情下租借熊貓負擔沉重，決定在2023年把熊貓歸還中國。

▼美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）大熊貓丫丫和樂樂的照片，動保組織多次質疑園方疏於照料，請點擊放大觀看：