中疾控：1月20日至26日　內地錄得6364宗新冠死亡病例

中國疾病預防控制中心周六（28日）發布最新全國新冠感染情況，顯示1月20日至26日，各地累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6364宗。



據通報，1月26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新冠病毒感染現有住院病例215958宗，現有重症26156宗，其中新冠病毒感染重症1894宗、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染24262宗。1月20日至26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6364宗，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289宗、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6075宗。

疫苗接種方面，截至1月26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗348974.6萬劑次，接種總人數131020.7萬人，完成全程接種127654.9萬人，完成第一劑次加強免疫接種82658.3萬人。其中，60歲以上老年人累計報告接種新冠病毒疫苗67822.4萬劑次，接種總人數24161.1萬人，完成全程接種23012.7萬人，完成第一劑次加強免疫接種19222.7萬人。