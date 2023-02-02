內地新冠感染率急降　中疾控：新冠在院死亡高峰4千降至400宗

中疾控中心2月1公布，新冠檢測感染率、總體發燒門診求診人數、住院人數抑或在院患者死亡數字，均由去年12月至本年1月初高峰大幅下降，數據顯示內地疫情轉趨緩和。



新冠患者住院人數方面，內地今年（2023年）1月5日達到高峰，162.5萬人需要住院，至1月30日下降至14.4萬人，重症患者下降89.3%。而在院死亡人數方面，1月4日達到峰值，共有4273名患者離世，1月30日434人離世，與高峰相比下降89.8%。

12月8日起，內地不再展開全員核酸檢測，僅針對重點人群開展定期核酸檢測。數據顯示，去年（2022年）12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢。

核酸檢測陽性人數去年12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，12月23日降至最低1.5萬，其後呈現低位波動，1月30日為2.4萬；檢測陽性率去年（2022年）12月25日(29.2%)達高峰後波動下降，1月30日降至2.5%。

快速檢測（抗原）陽性數及陽性率自去年12月9日快速上升，12月22日達高峰(33.7萬、21.3%)後波動下降，今年1月30日降至最低，分別為2848宗和2.2%。在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273宗，隨後持續下降，1月30日下降至434宗，較峰值下降89.8%。

針對新冠病毒變異株偵測部分，監測結果表明，此輪疫情流行株主要為BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，未發現新的變異株。

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