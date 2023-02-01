疫情走到尾聲？春節未出現明顯反彈　網民盛讚「一個月輕鬆擺平」

去年12月初大幅放開防控的中國，上個月經歷了一波疫情高峰，讓外界一度擔心，醫療資源匱乏的農村地區會在春節期間面臨新一輪更嚴峻的疫情。



然而，春節假期已經結束，中國官方出爐的疫情報告和民間反映都出乎了很多人的意料。

中國疾控中心上星期三（1月25日）發佈的《全國新型冠狀病毒感染診療和監測數據》顯示，中國本輪疫情在去年12月下旬達到高峰，隨後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步，門診和急診人數、在院重症人數、在院死亡人數均呈現下降趨勢。

報告還說，春節假期，疫情未出現明顯反彈，在整個流行過程中，未發現新的變異株，以此判斷「中國本輪疫情已近尾聲」。

據人民日報健康客戶端報道，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授上星期五解讀上述報告時說，病毒有點「傳」不動了。「專家稱新冠病毒有點傳不動了」話題隔日還登上微博熱搜。

不過，方邦江並不認為是病毒自身發生了重要變化，而是因為「社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染，形成了群體免疫」。

中國衛健委新聞發言人米鋒1月30日在春節假期結束後的首場國務院聯防聯控機制新聞發佈會上說，春節期間防控工作平穩有序。目前全國整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步下降態勢。

著名媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進當晚轉發衛健委上述新聞並發文說：「中國的突圍獲得了成功」。他說，今天中國與世界其他國家站到了同一條起跑線上，給過去三年的疫情各自畫了一個句號。

胡錫進認為，中國在疫情防控上總體是「給出了非常不錯的答卷」：成功避開了新冠疫情最兇猛的時期，實際總死亡率遠低於美歐發達世界，並在「中國統計在院死亡人數要低於實際總死亡人數」的情況下，得出了中國死亡人數「不可能達到美國110萬的四倍」的結論。

胡錫進提出不可能是美國四倍的概念，相信指的是中國人口等於美國人口的四倍，新冠死亡比例沒有美國的四倍，意味著致死率比美國低。

他還說，中國也沒有因為防疫而在經濟社會發展方面掉隊。今後面臨與世界其他地區大致相似的新感染風險，中國也不會因為放開了就比其他國家更加脆弱。

2023內地電影春節檔票房強勁。（視覺中國）

世衛和其他國家地區對新冠「降級」

世界衛生組織總幹事譚德塞去年12月14日在記者會上說，新冠病毒和猴痘疫情最危險階段已經結束，有望在明年把這兩種疾病從全球公共衛生緊急事件名單中剔除。

不過，世衛星期一（1月30日）又在聲明中指出，新冠疫情仍然是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件，但認為此時處於「過渡節點」，需謹慎管理，「以減輕潛在的負面後果」。

三年前，世衛組織首次宣佈新冠為「全球公共衛生緊急事件」，這是世衛組織對傳染病的最高警戒級別，目的在於警醒各國政府，敦促其採取防控措施並開展合作。

這不是世衛組織第一次討論是否結束新冠全球緊急狀態。去年4月，世衛組織突發事件委員曾就同樣的話題進行討論，而當時得出的結論是，「遠不是放鬆警惕的時候」。

另一方面，美國拜登政府在世衛判定「新冠疫情仍是公衛緊急事件」同日宣佈，實施近三年的新冠緊急狀態將在今年5月11日後正式結束。與此同時，防疫相對保守的韓國、香港也在此時考慮解除最後一道防線——口罩令。

星期一起，韓國除了在搭乘公共交通工具、出入醫療機構等高感染風險場所外，其他室內場所都可不戴口罩。當地專家說，最快5月全面解除口罩令。

香港特首李家超星期二說，冬季流感高峰期過後，政府會考慮是否取消口罩令。

網傳病毒在太陽風暴強大衝擊下神秘消失？

無論是中國官方還是民間網友都意識到，年前大家萬分警惕今年春運將是「億陽遷徙」——數以億計新冠陽性確診病例大遷移，可能引發新一波疫情大爆發的可怕局面，似乎沒有出現，有網民甚至感覺「病毒一夜間消失了」。

三年疫情「一夜消失」讓大家大惑不解。於是，中國多個自媒體近日瘋傳有關「太陽風暴來了，新冠死期到了」的短片和文章來佐證，竟然得到了不少網民關注。

這些文章首先搬出上海天文台官方消息稱，今年開始，太陽在六天內（1月5日至11日）連續爆發了三次最大級別（X級）的耀斑，激發出了三場強大的太陽風暴，然後再引述一篇科普文章曾歸納歷史上多次疫情都結束於太陽風暴，最後得出了「超級太陽風暴殺滅新冠病毒」的結論。

實際上，上述科普論文出自吉林大學地球探測與技術學院一名退休教授2021年6月在科學網博客區發表的文章。這篇在當時並沒有激起什麼水花的科普文歸納出：發生於1918年的西班牙大流感，結束於1921年初太陽風暴的降臨；發生於2002年的沙士（SARS）消失於2003年10月來臨的太陽風暴。發生於2016年的中東呼吸綜合症終結於2017年7月太陽風暴的衝擊。

但仔細一看，這些案例也都符合中國的一句老話：「大疫不過三年」，除了這些例子，公元前就爆發的雅典大瘟疫、1665年倫敦爆發的傳染病也都控制在三年內結束。有網民認為，即使不是太陽風暴，按照這個規律，新冠疫情也已「到期」了。

市民在海南省海口市博愛路年貨市場選購春節飾品。（新華社）

網民的兩極反應

這些頗有玄學色彩的科普和傳說很難有權威驗證，但卻折射出網民對新冠結束欣喜又不解的心情，只好解釋為「神奇的大自然」。也有網民盛讚中國精準踩點，「一個月輕鬆擺平新冠」，感謝「國家保護了我們三年」。

還有網民延續「病毒陰謀論」指出，首先弄明白新冠病毒到底來自於大自然，還是美國製造出來的？如果是後者，疫情還能結束嗎？

值得一提的是，在這些歌頌和「甩鍋」的聲音中，也有不少網民展開了批評和反思。他們在相關貼文下追問核酸利益集團還會不會查，追問「為什麼不在22年4月開放」，反問是否敢公佈第一波疫情真實數據，這些聲音也得到了相當多網民的呼應。

肆虐全球三年的新冠疫情對世界格局產生了影響，也重塑了很多人的思維。疫情如果真的就此結束，當然值得大家鬆口氣。但在往前走時，如果也回過頭去看看來時的路，會發現那些追問的聲音更有價值。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

