中國駐日使館：調整赴華簽證辦理要求　但赴內地旅遊等仍暫不受理

據中國駐日本大使館消息，自今日（2日）起，中國駐日本使領館調整赴華簽證辦理要求，但赴中國內地旅遊、就醫事由的簽證暫不受理，對日本公民短期入境單方面免簽政策仍暫停。



根據大使館消息，無需辦理簽證人員為：適用各類互免簽證協定的外國人；持有效中國永久居留證件的外國人；持各類有效居留許可的外國人；持有效APEC商務旅行卡（不包括虛擬卡）的外國人。

申簽流程方面，使館領區的申請人請登錄中國簽證申請服務中心（東京）網站在線填寫、打印《中華人民共和國簽證申請表》，並在簽證申請表第九項和在線填表確認頁簽字；登錄中國簽證申請服務中心網站在線預約遞交申請時間，並打印《簽證預約確認表》；按預約時間本人親自前往中國簽證申請服務中心（東京）遞交申請並留存十指指紋。

所需材料則為在線填寫的簽證申請表；護照原件和資料頁複印件；在留卡、日本上陸許可或日本簽證及日本入境章（適用在日第三國公民）；原中國護照和入籍證明或原中國簽證（適用於曾有中國國籍，後加入外國國籍者）；照片1張。還有各類簽證所需核心材料。

大使館又指，赴中國內地旅遊、就醫事由的簽證暫不受理，對日本公民短期入境單方面免簽政策仍暫停；2020年3月26日《關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告》之前審發的多年多次簽證仍暫停使用；外交、公務、人才類簽證請徑向中國駐日使領館諮詢遞交。