內地公布去年人均可支配收入　上海逼近8萬元排首名

國家統計局周四（2日）公布，內地31省份去年居民人均可支配收入情況，當中上海和北京位列前兩名，均逼近8萬元（人民幣，下同）；有7個省份超過4萬元、19個省份超過3萬元。



國家統計局1月17日發布的數據顯示，全國去年居民人均可支配收入36883元。分省份看，有8個省份的居民人均可支配收入高於全國平均水平，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東，均來自東部沿海地區，前七名的省份人均可支配收入超過4萬元。

數據顯示，去年上海居民人均可支配收入79610元，位居榜首；北京以77415元緊隨其後。有內媒分析指，內地近年收入最高的三個行業分別是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。上海、北京則是這些高收入行業最集中的地區，因此居民平均收入較高。同時，兩地高薪崗位多，吸引了大量人才集聚，居民的平均收入也高。

而位居第三的浙江去年居民人均可支配收入突破了6萬元，達60302元。浙江之後，江蘇、天津、廣東和福建4個省份的居民人均可支配收入處於「4萬元梯隊」。而「3萬元梯隊」則有12個省份，包括山東、遼寧、內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽、江西、海南、河北、四川、陝西，其中山東居民人均可支配收入為37560元，高於全國平均水平。