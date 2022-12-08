中國裁判組無緣卡塔爾世界盃決賽　馬寧「舉牌」6場獲66萬收入

卡塔爾世界盃8強決賽將於12月9日晚打響，隨著賽程進入後半階段，FIFA官方近日更新了最新裁判團隊名單，中國裁判三人組馬寧、曹奕和施翔未能獲選，結束了本屆世界盃之旅。



今年5月，FIFA公布的2022年卡塔爾世界盃裁判員名單，中國裁判馬寧作為主裁判、曹奕和施翔作為助理裁判入選，這中國裁判員入選世界盃裁判名單最多的一次，亦是中國裁判時隔20年再次站上世界盃球場。

中國球迷期待馬寧能成為陸俊之後，中國第二位執法世界盃決賽圈比賽的主裁判。但遺憾的是，馬寧僅在小組賽階段擔任6次第四官員，最終未能出任主裁判。曹奕、施翔分別3次在小組賽擔任後補助理裁判。

16強決賽期間，中國3人組也未獲選派，以FIFA工作慣例，這意味著在後續的淘汰賽中他們都將難以出任裁判工作。

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9日8強決賽即將打響，FIFA公布最新裁判名單，中國三名裁判未入選，徹底結束世界盃執法之旅。自此本屆卡塔爾世界盃決賽裁判無一人來自亞足聯。

據《北青體育》報道，儘管馬寧沒有機會「主哨吹罰」世界盃，但依照世界盃裁判獎金制度，他仍將獲得8.5萬美金（約港幣66萬）的收入。對於中國足球來說，中國面孔能夠站上世界盃舞台，已是當前最大的勝利。