首款國產人工肺3周產出300台　可作危重新冠患者挽救性治療設備

今年1月，首款國產體外膜肺氧合系統（ECMO，俗稱「人工心肺機」）在內地獲批上市。從首台獲批上市至今3周時間內，已有300台國產ECMO成功產出。



據《深圳特區報》報道，在工業和信息化部、深圳市政府的推動下，作為國產首個ECMO設備和耗材套包的研製企業深圳漢諾醫療科技有限公司成功產出300台國產ECMO。目前，漢諾公司正積極構建一套完善模擬培訓系統，不僅評估醫院對ECMO這項限制性技術開展情況，也將對不同的醫院進行分級分類。公司通過採用VR模擬培訓系統、現場實操培訓、線上專家授課等打造立體式培訓，確保產品在出廠後到臨床可以被安全地使用。

首台國產ECMO由國家高性能醫療器械創新中心、中國科學院深圳先進技術研究院、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、深圳漢諾醫療科技有限公司聯合攻關，1月5日正式獲批上市。這不僅填補了國內空白，更推動中國高端醫療裝備發展取得里程碑式突破。

國家藥品監督管理局網站此前發布，根據疫情防控工作需要，為確保新型冠狀病毒肺炎重症患者治療需要，2023年1月4日，國家藥監局經審查，應急批准深圳漢諾醫療科技有限公司體外心肺支持輔助設備、一次性使用膜式氧合器套包註冊申請，二者配合使用，用於急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治療方法難以控制並有可預見的病情持續惡化或死亡風險的成人患者。作為國產首個ECMO設備和耗材套包，上述產品具有自主知識產權，性能指標基本達到國際同類產品水平。

據了解，體外心肺支持輔助設備由主機、泵驅動裝置、緊急泵驅動裝置、備用電池、流量氣泡傳感器等組成。一次性使用膜式氧合器套包由膜式氧合器及動靜脈管路組件（含離心泵泵頭），預充管路組件，配件包組件和氧氣管路組成。ECMO產品作為常規治療無效的危重型新型冠狀病毒肺炎患者的挽救性治療設備，是《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中明確的治療措施。