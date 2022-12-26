由大海到天空到太空　盤點挑戰世界的三大中國製造｜走吧！2022

在2022年，「中國製造」飛躍發展，一次又一次吸引著世界的目光，一次又一次證明中國不僅僅是「世界工廠」，還可以創造出挑戰頂級水平的事物。

《香港01》推出「2022年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第二篇，介紹中國在2022年的重大科技及工業發展，盤點這一年的三大「中國製造」。



第一篇：走吧！2022｜從十大「中國製造」防疫詞 看靜默到放寬的步步轉變

中國商飛公司向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。（澎湃新聞）

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挑戰波音和空中巴士的C919

在2022年12月，中國商飛公司向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。預計明年上半年，C919將投入商業運行。這亦是繼C919獲頒中國民航局型號合格證後，國產大飛機事業上的又一重要里程碑，意味著中國民航運輸市場將首次擁有中國自主研發的噴氣式幹線飛機。

C919是中國首款按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空中巴士320、波音737機型同級別。

一直以來，國際民航客機市場被美國波音及法國的空中巴士壟斷。有意見認為，中國研製C919旨在挑戰波音和空中巴士在商用噴氣式客機領域多年的壟斷地位。

值得注意的是C919雖然標榜為「國產大飛機」，惟全機的「國產化率」目前只達到60%，飛機使用的大量部件包括引擎、航空電子設備、控制系統、通信和起落架等，大都由法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等外國供應商供應，因此必須盡快提升國產化率，才可真正叫做國產大飛機。

天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙形成「T」字基本構型，完成太空站在軌建造。圖為示意圖（央視網）

挑戰國際太空站的中國太空站

在2022年，中國太空站進入全面建造階段，先後迎接問天、夢天兩個實驗艙，天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙形成「T」字基本構型，完成太空站在軌建造。

內地專家指，問天實驗艙的艙段規模達20噸級，軸向全長17.9米（相當於6層樓高度），這一長度超越了國際太空站的任意艙段，比天和核心艙16.6米的軸向長度還要長，該艙段與夢天實驗艙同為當今世界軸向長度最長的單體載人航天器。

問天實驗艙由工作艙、氣閘艙及資源艙三部分組成，與天和核心艙互為備份，關鍵平台功能一致，可以完全覆蓋太空站組合體工作要求，至於夢天實驗艙更側重於實驗。

在這一年，神舟十四號與神舟十五號兩個航天員乘組分別升空入駐中國太空站。其中神舟十四號是中國太空站建造階段的首次飛行，3名航天員在太空站生活6個月之久，期間在艙內艙外「施工」，完成太空站在軌組裝建造，完成太空站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備的安裝和調試。

中國太空站建成後，將在空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、空間新技術與應用等4個重要領域開展1000多項研究項目，更可支持空間生命、空間材料、基礎物理、燃燒等科學實驗研究。這將挑戰由美國主導的國際太空站的地位。

2022年6月17日，福建艦在中國船舶集團有限公司江南造船廠下水。（新華社）

挑戰美軍的福建艦

2022年6月，中國首艘彈射型航空母艦正式下水，命名為「福建艦」，其後福建艦按計劃展開繫泊試驗。

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，飛行甲板全長約316米，全寬約76米，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

內地官媒形容，自首艘航母遼寧艦入列十年來，中國海軍實現了從無到有、從改裝到自製、從滑躍到彈射的升級跨越，正式邁入「三航母時代」。

美國有線新聞網CNN引述「華盛頓智庫戰略與國際研究中心」（CSIS）稱，福建艦的彈射器輔助發射系統是遼寧艦和山東艦上使用的不太先進的滑雪跳躍式系統的重大升級。新系統類似於美國航母使用的系統，將允許從福建艦發射更多種類的飛機，速度更快，彈藥更多。

美媒彭博社的報道就認為，福建艦下水是中國努力實現武裝力量現代化和縮小與美國軍事差距的分水嶺。