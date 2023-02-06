中方何時發現飄在美國上空氣球？　外交部：美方向中方通報之後

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。氣球其後在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。



有外媒問及中方何時發現該飄在美國空域的氣球，是在美方聲稱發現氣球之前還是之後，中國外交部發言人毛寧今日（6日）回應稱，中方是負責任的國家，美方向中方通報之後，中方立即核查，並且第一時間向美方作出了反饋，明確要求美方以冷靜、專業、克制的方式，妥善處理。美方不顧中方的立場和要求，執意使用武力，明顯是反應過度的。



美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

此外，有外媒記者追問稱，美國認為目前已經擊落的來自中國飛艇是用於監視，而並非民用。飛艇的飛行路徑也經過一些敏感的區域，請問中方如何回應？

毛寧表示，中方已經多次向美方介紹了有關情況，該無人飛艇也是民用性質用於氣象等科研目的，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離了預定航線，這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件。

毛寧說，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重別國國家主權和領土完整。歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國。中方已經表明這完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件，美方還刻意的渲染炒作，甚至武力襲擊，是不可接受的，不負責任的行為。