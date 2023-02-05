影片曝光｜美軍戰機大西洋上空擊落中國氣球　北京：強烈不滿

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。總統拜登（Joe Biden）2月4日表示，華府會「關照」該氣球，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）其後證實，氣球在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。



美國廣播公司（ABC）及霍士新聞（Fox News）報道，拜登4日前往紐約時，被問到政府是否有計劃擊落該氣球時，稱華府會關照它，但沒有透露細節，而今次亦是他首次就事件公開表態。

報道指出，截至美國東岸時間4日早上10時半左右，該氣球位處北卡羅萊納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）上空。美國國防部官員表示，該氣球在1月28日進入美國防空識別區，加拿大的防空識別區在30日發現氣球，並於31日再次進出現在美國領空，美軍當時已採取預防措施，將氣球飛越敏感設施收集情報的風險減至最低。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

氣球事件導致美中關係或進一步緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出訪中國的計劃亦被迫無限期推遲。而密蘇里（Missouri）、蒙大拿（Momtama）等共和黨控制的州份就批評拜登的立場太軟弱，並要求白宮下令擊落氣球。

不過多名華府官員則憂慮，貿然擊落氣球或可能導致地面的民眾帶來傷害。

三個機場一度暫停運作 配合國家安全工作

聯邦航空局（FAA）之後下令南卡羅萊納州默特爾海灘（Myrtle Beach）及、查爾斯頓（Charleston）及北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）的機場暫停航班升降，同時民航機亦禁止飛入南卡羅萊納州及對開大西洋方圓100平方哩範圍，以支援國防部執行國家安全工作，惟國防部一度拒絕評論有關消息，強調繼續追蹤該氣球。

國防部高層向傳媒透露，美國空軍派出F-22戰機，於當地時間下午2時39分在默特爾海灘對開6海里的大西洋上空以一枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈擊落氣球，當局亦派出船隻到場回收氣球殘骸，當地傳媒引述兩名消息人士指，有關殘骸或會送到維珍尼亞州（Virginia）匡蒂科（Quantico）的聯邦調查局（FBI）實驗室分析。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

拜登：2月1日下令擊落氣球

美國國防部的聲明指，拜登在1日授權，指示在不會危害美國民眾的環境下擊落氣球。五角大樓同時提到，中國利用涉事氣球企圖監視美國本土的戰略設施。

北京：不滿華府做法

中國外交部5日表示，對華府使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議，重申中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況。

外交部重申，中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。