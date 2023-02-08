內地6省份公布2022年出生人口數據　廣西甘肅江西降幅超一成

2022年，中國出生人口首次跌破1000萬。《第一財經》報道，目前內地已有6省份公布2022年出生人口數據，相比2021年普遍下降。其中，廣西、甘肅、江西3個省份降幅超過一成。



已公布的6省份為貴州、青海、江西、重慶、甘肅、廣西。其中有三個省份降幅高於全國平均水平，降幅超過一成，分別是：廣西2022年出生人口下降11.91%，甘肅2022年出生人口下降12.67%，江西2022年出生人口下降13.79%。

此外，重慶2022年出生人口下降了7.87%，出生人口19.2萬人，是自1997年以來重慶出生人口首次跌破20萬人。貴州2022年出生人口下降9.38%，青海下降5.97%。

從人口出生率來看，6省份中，有5省份高於6.77‰的全國平均水平，其中西部省份貴州和青海出生率均超過了1%即10‰，甘肅和廣西也超過了8‰。

從人口自然增長率來看，6省份中，有4個省份人口自然增長率為正，其中貴州最高，達到了3.71‰，青海達到3.37‰。

2月6日，西安市新城區後宰門小學的學生在「開學第一課」上踴躍發言。（新華社）

根據國家統計局數據，2022年末，中國人口為141175萬人，比2021年減少85萬人；全年出生人口956萬人，比2021年減少106萬人；死亡人口1041萬人，比2021年增加27萬人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個千分點；人口死亡率為7.37‰，上升0.19個千分點；人口自然增長率為-0.60‰，下降0.94個千分點。