小三通｜國台辦：望民進黨當局盡快取消人為限制　實現全面復航

兩岸「小三通」近期漸進開放，昨日（7日）是台灣實施「小三通」專案常態化首日。大陸國台辦今日（8日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，望民進黨當局盡快取消人為限制，實現「小三通」全面復航。



朱鳳蓮表示，自1月7日「小三通」部分復航，為金門、馬祖同胞返鄉過年、與家人團圓提供了便利。截至2月6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次。其中，廈金航線共62航次、4736人次；福馬航線共16航次、433人次。

朱鳳蓮表示，以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心；民進黨當局雖同意所謂「小三通」專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外的同胞排除在外，讓「小三通」難以發揮在兩岸交流往來中應有的作用，「難怪島內民眾批評他們罔顧民意，『沒有誠意』」。朱表示，希望民進黨當局以民眾福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現「小三通」全面復航。

台灣實施「小三通」專案常態化。（聯合報）

小三通春節專案自1月7日至2月6日共實行31日，台灣行政院2月4日下午核定小三通常態化，但因考量金門地區醫療及「防疫」能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。目前僅提供金門縣民、陸配等身份適用。

昨日是台灣實施「小三通」專案常態化首日，然而情況冷清，入境金門旅客只有11人，出境則有23人。縣府推測原因或是核定時間，以及對象限制等因素所致。另外，自今日起，旅客僅需出示大陸地區入出境健康聲明畫面截圖便能在水頭碼頭購票，浯江輪渡公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。