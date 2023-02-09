內地專家：國內科技公司如只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大
繼微軟宣布結合ChatGPT至其搜索引擎Bing後，谷歌亦不甘示弱宣布要以自己的Bard應對，百度也計劃推出類似於ChatGPT的產品，產品名為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。除百度外，騰訊、阿里巴巴等均表示正積極發展AI聊天機器人。
有內地專家稱，中國科技公司除了發布類似產品，還應該尋找新的賽道或途徑，如果只是跟著ChatGPT的路線走，反超的希望不大。
內媒《羊城晚報》9日報道指，現時除百度外，國內眾多科技巨頭亦宣布入局，騰訊、阿里巴巴、華為、360、科大訊飛、藍色光標等均表示正積極發展AI聊天機器人。
據《國是直通車》報道，近日多家內地知名互聯網公司紛紛公布人機對話相關專利。其中，騰訊申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利可實現人機順暢溝通；阿里巴巴申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利可提升問答交互的準確性；華為申請的「人機對話方法以及對話系統」專利可識別用戶異常行為進行回覆。
《羊城晚報》的報道引述華南理工大學計算中心主任譚明奎教授稱，歐美科技公司的ChatGPT出來之後，中國科技公司除了發布類似產品，還應該尋找新的賽道或途徑，如果只是跟著ChatGPT的路線走，反超的希望不大。
譚明奎又解釋，ChatGPT最大的創新點在於能夠與用戶直接交互，了解用戶意圖，對信息進行搜索並加工生成定制化內容，這將大大提高內容創作的豐富度、創造性和效率，將來可以應用於搜索引擎、客服諮詢、教育、養老、廣告等多個領域。
百度推出的新項目「文心一言」是什麼？
百度的新項目「文心一言」類似於ChatGPT，英文名ERNIE Bot，將在三月份完成內測，面向公眾開放。即使這個消息還在傳言階段，資本仍然直接給百度股價來了一波13%的大漲，創造了近一年來的新高。
ChatGPT是什麼？
ChatGPT 是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出。該程式使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型並透過強化學習進行訓練。