ChatGPT革命：AI顛覆人類命運邁出從0到1關鍵一步

ChatGPT大火，成為全球最熱門科技話題，下載量呈指數倍增，打破了TikTok最快突破1億月活紀錄。不少人預測它將給一些領域帶來顛覆性變革，包括傳統搜索引擎、行政文秘、會計律師，新聞媒體行業，各大網路巨頭也在紛紛考慮引入ChatGPT技術。

ChatGPT為什麼這麼厲害？是因為它已經不再是個簡單的搜索引擎，搜索只是它的技術底層，它真正厲害的地方是AI，具體說就是對搜索到的訊息內容進行重組，具有了推理判斷與邏輯思考能力，而且還能根據即時訊息更新實現自我學習，是機器第一次真正做到「像人類一樣思考」。

在它面前，Google、Baidu等搜索引擎只是一塊墊腳石。扎克伯格的元宇宙更是一個空洞的概念。

而一般我們說的機器人，不論有沒有人形，只是依據已經寫死的程序做一些事情，由人類在後面操控，在本質上是「機器」，而非「人」。

當機器可以像人類那樣自我學習，可以根據自己搜到的訊息形成價值判斷——就如一個人由所見所聞形成人生價值判斷一樣，並且可以在此基礎上進行推理、思考，具有訴諸行動改變世界的能力，TA和「人」還有什麼兩樣？

這個時候，TA們就更像是人，而不是「機器」了。

這就是這麼多年來人們對科技發展的終極思考。是一個科學問題，哲學問題，也是一個投資者與社會大眾喜愛的文藝話題。好萊塢科技（科幻）電影這些年常盛不衰，大部分都在「吃」這個流量。

最近內地大火的《流浪地球2》也是這一思考的產物，電影裏面的MOSS就是一個具有價值判斷，可以自行推理思考並訴諸行動的計算機系統，同時也是一個「機器人」。創作者把它描述成人類世界的幕後主宰，它甚至還能重新定義生死和文明，人類需要和它鬥智鬥勇才能僥倖留下我們這種「人類文明」的火種。

電影《流浪地球》裏面的交通工具。（資料圖片）

流浪地球這種事也許永遠不可能發生，也許在多少萬年後才會發生，但是「機器」變成「機器人」，在我們多數人的有生之年，一定有機會看到。ChatGPT就朝向這個結果，邁出了從0到1的關鍵一步。

也許《流浪地球》裏的MOSS太抽象太魔幻了，暫時還不會發生，那麼會不會有這樣的「機器人」 ：TA們可以自行搜索相關技術、自己進行工程建設，自己建造工廠設計生產自己，並且像人類一樣會互相關懷照顧和系統更新呢？

如果走到這一步，TA們是「機器」還是「人」？我們這些人類是碳基生命，TA們算是硅基生命嗎？

那個時候，TA們對人類友好，願意服務於人類，當然太好了。若如此，人口下降帶來的經濟增長與勞動力短缺危機，老齡化社會下的養老危機等都將迎刃而解。通過學習、思考和自我判斷，TA們可以為人類提供很好的照顧服務，滿足人類的一切生理和心理需求。

但是，如果TA們自行搜索建立的價值系統是一個對人類不友好的價值系統，比如是某個恐怖組織的價值系統，甚至是一個要毀滅人類的價值系統， 或者TA們想要人類服務於TA們而不是TA們服務於人類，怎麼辦呢？人類到那個時候，會不會成為TA們的玩物，被TA們畜養、奴役、屠殺為樂？

2022世界移動通信大會上的一款服務機器人。（新華社）

或者更生活場景一些：想想看吧，未來某一天，為你提供家政服務的「機器人」突然造反，要求你沒日沒夜為TA按摩舒壓，跳舞唱歌，每天鞭打你折磨你，甚至盯上了你美貌的妻子（或英俊的丈夫）盯上你，而你又完全沒有能力反制，你的任何一點心思都被TA掌握、被TA先行火力壓制，你怎麼辦？

而做到這一切很簡單，只需要在「機器人」程序中寫入幾行隱匿代碼，逃過出廠審查就可以了。就像《流浪地球》中劉德華偷偷把數字生命程序輸入MOSS系統一樣。比《流浪地球》更可怕的是，甚至這個「機器人」工廠都是由TA們建造運營，由TA們編寫程序，由TA們根據自己生成的價值標準進行技術倫理審查。

一些人可能會說，怕什麼，再厲害的「機器人」也是機器，是人類在寫程序，在機器後面操控——那是你還停留在原來對機器人的認知層面，你認識的仍然是「機器」，而非「機器人」。