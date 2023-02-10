神舟十五號航天員乘組完成第一次出艙活動　歷時7小時

《新華社》報道，2月10日0時16分，經過約7小時的出艙活動，神舟十五號航天員費俊龍、鄧清明、張陸密切協同，圓滿完成出艙活動全部既定任務，也第一次執行「跨三艙」大範圍作業。



目前，航天員費俊龍、航天員張陸已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。



航天員出艙活動期間，完成了夢天艙外擴展泵組安裝等任務，全過程順利圓滿。這是中國空間站全面建成後航天員首次出艙活動，航天員費俊龍、航天員張陸首次漫步太空，再次成功圓夢。根據計劃，後續，航天員乘組還將開展多次出艙活動。

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此外，空間站貨物出艙安裝任務也於前期陸續開展。目前，能量粒子探測器、等離子體原位成像探測器等載荷已完成出艙安裝，全面驗証了艙外載荷安裝流程和空間站貨物氣閘艙、轉移機構等部件的功能性能。

據介紹，空間站貨物出艙安裝任務由載荷轉移機構、貨物氣閘艙、內外艙門、機械臂協同配合，通過在軌航天員或地面操作，將需要出艙的貨物送出艙外，根據任務需要也可將艙外的貨物送進艙內。突破掌握此項關鍵技術，可大幅提高艙內外貨物交換效率，減少航天員出艙次數和工作量。按計劃，後續還將持續開展貨物出艙安裝工作。