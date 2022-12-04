神舟十四號乘組今返回地球　東風著陸場首迎夜間嚴寒搜救任務

神舟十四號及十五號共6名太空人，上周五（2日）在中國太空站在軌「換更」。

在中國太空站駐留了半年的神舟十四號3名太空人，將於今晚（4日）返回地球，是東風著陸場首次在夜間嚴寒天氣中開展搜救任務。

今日中午11時01分，神舟十四號載人飛船與太空站組合體成功分離。



中國載人航天工程辦公室消息，12月4日中午11時01分，神舟十四號載人飛船與太空站組合體成功分離。

分離前，神舟十四號乘組在地面科技人員的配合下，完成了與神舟十五號乘組在軌輪換、太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，並與神舟十五號3名太空人揮手告別。後續，神舟十四號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回。

神舟十四、十五號太空人簽名交接。（中國載人航天）

《央視新聞》報道，神舟十四號3名太空人將乘坐神舟飛船返回東風著陸場。東風著陸場系統已做好準備，包括改裝醫監醫保車，提升太空人舒適度。

醫監醫保車是太空人返回地球後第一個「臨時的家」。在車上，太空人將完成初步的身體健康狀況檢查，並享用返回地球後的第一餐飯，必要時乘車轉移。

酒泉衛星發射中心應急搶修與運輸分隊地面搶修分隊指揮員喻虎介紹，本次改裝包括更換了全新的座椅，並設計全新的緩衝裝置和卡扣，確保新座椅與原有醫監醫保車更好結合。

同時，醫監醫保醫療救護車加裝了燃油暖風機調節車廂溫度，20分鐘內可將艙內溫度升高至20ºC以上，讓太空人能在著陸現場吃上熱飯、喝上熱水、用熱水洗漱。另外，醫療救護隊還準備了保溫毯、保溫被和暖包等。

相比於以往，本次神舟十四號飛船返回搜救任務，同時遇上冬季低溫和暗夜，兩項不利因素為搜救回收任務帶來較大挑戰。因此，從人員到裝備，執行此次搜救回收任務的隊員都做了有針對性的準備。

神舟十四號搜救回收任務通信操作手賀凱勉介紹，每名隊員都配備了強光手電筒，還有頭戴式照明燈、指北針等設備。為防止通信設備在嚴寒下出現異常及耗電快等情況，設備主機均貼上暖包，並用毛氈包裹。

針對神舟十四號返回艙夜間返回的任務特點，東風著陸場制定了飛船跟蹤測量方案、返回艙搜索回收方案、太空人現場救援方案等。

截至目前，東風著陸場已經分階段安排多次訓練演練。其中，直升機搜救分隊通過14個場次的夜航訓練和降落訓練，突破了直升機夜間在戈壁軟沙區降落的關鍵技術；地面搜救分隊對著陸區進行地毯式勘察，詳細記錄和整理車輛易通行軌跡，為夜間快速機動做好準備。