王滬寧會見國民黨副主席夏立言　強調「台獨」與和平水火不容

據新華社報道，中共中央政治局常委王滬寧周五（10日）在北京會見國民黨副主席夏立言。王滬寧強調，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。」



外界預計，王滬寧將於3月接替汪洋成為全國政協主席，負責對台和統戰工作。（01直播截圖）

王滬寧表示，將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。

王滬寧說，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。大陸歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。

國民黨副主席夏立言。（聯合報）

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

而夏立言感謝習近平總書記的問候。他說，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。