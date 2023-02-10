台媒：王滬寧今下午與國民黨夏立言見面　二十大後首次見台灣客人

台媒《聯合報》、《中時電子報》報道，國民黨副主席夏立言今日(10日)下午4時左右，在北京人民大會堂與中共政治局常委王滬寧會晤。這是王滬寧在2022年二十大當選新一屆中共政治局常委後，首次接見台灣客人。



全國政協委員名單1月18日公布，王滬寧預計3月接替汪洋成為全國政協主席，也是中共中央對台工作小組副組長，負責實際對台政策和統戰工作。



王滬寧預計3月接替汪洋成為全國政協主席。（新華社）

《聯合報》引述消息人士稱，王滬寧與夏立言在2015年新加坡「習馬會」時已經見過面，王滬寧時任中共中央政治局委員兼中共中央政策研究室主任；夏立言當時是台灣陸委會主委。

《中時電子報》指出，王滬寧在上任之前，就以「準全國政協主席」的身份在人民大會堂接待夏立言一行，足見大陸方面高度重視，高規格接待夏立言這次訪陸行程。據了解，夏立言接下來訪問南京、上海、武漢、重慶、成都，也都會將和當地一把手會面。

2月8日國民黨副主席夏立言一行赴陸，2月9日中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見國民黨副主席夏立言一行。台媒指出，2月10日晚間預計北京市委書記尹力將宴請夏立言一行。



國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言會面。（微博@國台辦發布）

北京官員稱，預計王滬寧將重申，現階段中共對台主要政策綱領，包括：深入貫徹中共二十大精神和新時代中共解決台灣問題的總體方略；全面落實中共總書記習近平對台工作重要指示精神。

此外，王滬寧也將強調在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨與台灣有志之士加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為中華民族謀復興。

該官員表示，中央政治局常委通常只管大方向，不會涉及具體政策。王滬寧出面會見夏立言，表明他對台灣事務的重視，同時也是對外表示，他已經正式主管對台工作。

針對王滬寧夏立言見面一事，台灣陸委會主委邱垂正9日曾表示，「在他（夏立言）提供給我們的資料裡面的內容，有沒有提到王滬寧這一塊，我想我們沒有收到這個訊息」。

邱垂正表示，陸委會在6日上午收到國民黨大陸事務部申報夏立言赴陸來函，有關夏赴陸相關安排以及會見中共高層官員，應由國民黨充分對外說明，以化解民眾的不安與疑慮。