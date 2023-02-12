土耳其地震或致中國3年內發生7級以上強震？　專家：無需恐慌

土耳其敘利亞強震易造成兩國超2.8萬人死亡。

一篇題為「國家地震局核心論文顯示：土敘地震可能致中國3年內發生7-8級強震」在網絡流傳，加之近來廣東河源、雲南大理、甘肅酒泉、北京等地皆發生地震，引發民眾聯想恐慌。

據《環球時報》今日（12日）報道，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，無需對此感到恐慌，從概率統計角度看，這個結論沒有特別意義。



網絡流傳文章引用的論文標題為《歐亞地震帶地震活動增強與中國大陸地區7級以上地震發生的關係分析》，發表在中國地震研究核心權威期刊《地震》上。

論文稱，當出現亞歐帶年地震釋放能量比高於50%且伴隨8級以上地震發生時，其後3年內中國大陸地區將有發生多次7級以上或8級地震的可能性。網傳文章認為，該論文雖未明確指出中國大陸將會在何時何地發生地震，但此種預警也是及其珍貴和稀缺的。

孫士鋐表示，過去百年中國大陸發生7級以上地震頻率為3年2次，不論土耳其還是其他國家發生7級以上地震，中國大陸3年內發生7級以上地震的可能性都會很大。「所以文章的結論沒有特別意義。」

據中國地震台網發布，2022年中國7級以上地震0次，全球範圍內發生7級以上地震有7此，顯著低於1900年以來年均頻次（20次），為1900年以來最低點。

孫士鋐亦解釋，地震造成的危害性是非常複雜的問題，無法從國別之間來進行對比分析。歷史上也有地震級別很高但未造成傷亡的情況，亦有地震引發次生災害導致傷亡慘重。此次土敘地震傷亡多的原因之一是涉及多個大中城市，人口稠密導致。