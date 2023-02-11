土耳其地震︱江蘇女被埋廢墟用衛生紙吸雨水喝　苦撐25小時終獲救

土耳其2月6日凌晨4點17分發生7.8級地震時，32歲江蘇徐州人趙咪生活在重災區哈塔伊省安塔基亞市（Antakya），趙咪回憶自己在睡夢中被驚醒，看到15層住宅樓瞬間倒塌，住在7樓的趙咪和子女都被埋在廢墟之下。



在漫長等待救援的時間裡，趙批身體被壓著動彈不得，怕失去意識但又搆不到沿著櫃子滴落的雨水，趙咪只好用身邊衛生紙去吸雨水，再黏到自己嘴裡，「用這個水保持頭腦清醒」，歷經25小時趙咪才被救援隊救出來，目前全身有多處骨裂。趙咪的兒女也已經獲救。



凌晨四時15層住宅樓瞬間倒塌

《大皖新聞》報道，趙咪於1991年出生，2019年跟著丈夫前往了土耳其，在哈塔伊省安塔基亞市生活。趙咪有一個兒子一個女兒，兒子今年13歲，女兒才9歲。

2月6日凌晨，丈夫不在家，趙咪和兒子、女兒在不同的三個房間睡覺。突然天崩地裂，大地震爆發。趙咪所住的房子有15層，他們住在7層。地震發生後，整個房子瞬間倒塌。

趙咪在影片受訪時，回憶起仍然很驚嚇，眼淚止不住，「先是劇烈的晃動，然後房子就塌下來了，我把身子趕緊縮起來。再一睜眼，就什麼都看不到了，身體被壓得動不了。」

在廢墟下，趙咪靠喝泥巴水求生，「雨水沿著櫃子邊沿一滴一滴地往下滴，但我搆不到雨水，就用身邊衛生紙去吸雨水，再黏到自己嘴裡，用這個水保持頭腦清醒，儘量呼救」。

趙咪表示，整棟大樓都埋在廢墟下，活著的人，都拚命喊。「可能因為兒子、女兒年輕、喊聲大，他倆先被救了出來。」趙咪直到第二天的早晨，地震發生後25個小時之後才獲救。

▼土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，鄰國敘利亞北部同樣受災▼



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送醫後趙咪身體多處骨折、骨裂，正在阿達納省一處醫院治療。趙咪的兒子傷情較輕，但9歲的女兒受傷嚴重，不僅腿部粉碎性骨折，臟器受損，在另一家醫院重症監護室治療。

《大皖新聞》報道，中國大使館人員和當地華人、中資企業代表已經前往醫院探望趙咪，為她提供生活必需品，希望趙咪和家人能早日康復。

69歲的安徽安慶人、南昌東勁實業有限公司土耳其公司總經理魯昭永透露，他們當天就買了衣服和毛巾等生活必需品送過去，還請企業食堂廚師為趙咪做中式一日三餐，然後送到醫院。

▼中國救援隊在搜救時使用蛇眼生命探測儀發現了被埋在廢墟下的倖存者▼



【土耳其敘利亞地震振災：本港捐款途徑】

香港紅十字會（Hong Kong Red Cross）：https://www.redcross.org.hk/tc/Turkiye-Syria_Earthquake_2023_Appeal.html

香港世界宣明會（World Vision Hong Kong ）: https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response

無國界醫生（Médecins Sans Frontières）：msf.hk/quake_461

國際培幼會(香港)（Plan International Hong Kong）：https://plan.gives/TurkeyEarthquakeAppeal_tc

香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）:https://savethechildren.click/PTurkey_dTC