不明飛行物體疑高空飛過　網傳接近解放軍魚池海軍基地

2月12日，山東青島即墨區海洋發展局證實，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落。

網傳圖片顯示，一個白色物體高空飛過。有消息稱，不明飛行物位置接近解放軍北海艦隊魚池海軍基地（Yuchi Naval Base）的東面。



消息稱，不明飛行物位置接近解放軍北海艦隊魚池海軍基地的東面。根據地圖測量，相信飛行物周日（12日）所在位置與基地的直線距離為77公里。

有網民表示，解放軍近日在黃海北部確實有軍事演習，且發現位置距離遼寧艦服役的基地也非常近，不排除飛行物是附近國家或地區的軍用無人機或偵察氣球。

中國海事局消息，2月12日下午4時至2月19日下午4時，渤海海峽黃海北部特定範圍內執行軍事任務。其他船隻禁止駛入。

同時，2月13日上午8時至2月17日下午4時，黃海北部部分海域進行實彈射擊。其他船隻禁止駛入。

據此前報道，即墨區海洋發展局消息指，接市局通知，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，具體位置為東經120度51分，北緯35度37分。

當局提醒漁船要注意避險，如有降落物落在漁船附近，請漁民協助拍照取證；如條件允許，請漁民協助打撈。