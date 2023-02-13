不明飛行物體｜英媒：大陸軍用氣球頻繁入侵台空域　平均每月一次

中美「氣球事件」餘波盪漾，就在美國政府宣稱中國在五大洲運作、間諜氣球「艦隊」後，再有台灣高層官員透露，中國大陸軍用氣球頻繁入侵台灣空域，平均每月都有一次。



英國傳媒報道，台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，憂慮北京當局可能正準備攻打台灣。報道引述不具名台灣高層官員說法，稱「它們非常頻繁地出現，數周前才剛來一次。」另一名曾聽取相關簡報的人士則表示，「這類侵略平均每月都有一次」。

繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指稱，「美國不是唯一目標，這（氣球）危害了橫跨五大洲各國家的主權」，「台灣國防部」跟進證實去年2月曾發生過一宗類似事件，當時多個中國大陸氣球分成4批在台灣北部上空遊蕩。

中美氣球事件：美國稱2023年2月1日一個疑似中國「間諜氣球」的物體飛越美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）。其後中國回應，相中白色圈標示的氣球，是民用探空氣球，因不可抗氣飄進美境。（Reuters）

台灣頻頻發現空域出現氣球一事，令各界對北京的大規模軍用氣球計劃有了新看法。美國2月4日於南卡羅來納州外海上空擊落一顆中國偵察氣球後，中國的氣球計劃引發全球關注。與此同時，大陸解放軍也一直在強化入侵台灣所需要的武力。

許多專精兩岸關係的分析師認為，中國國家主席習近平尚未做出征戰的決定。但解放軍打造導彈、空中和海上武力，加上以侵台為藍本的演習，並在台灣附近實施規模更大、更複雜的空中及海上軍事行動，讓一些美國軍方官員相信，北京的目標是在數年內做好交戰準備。