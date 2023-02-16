蘇州賓館起火6死28傷　商戶帶直梯救人　居民爬外牆廣告牌逃生

今日（16日）清晨6時許，江蘇蘇州渭塘鎮珍珠湖路1號起火。事故造成6人死亡，28人送院。

《北京青年報》報道，起火位置是一間賓館。有目擊者稱，事發時，很多人攀爬外牆的廣告牌逃生。



事發地樓內的商戶透露，發生火災建築底部幾間房對外出租為商戶，樓內還有賓館。當時，附近一間彩鋼店的老闆攜帶自家的直梯去火場，救了好幾個人。

火勢撲滅後，彩鋼店老闆一直協助清理現場，非常忙碌。其妻介紹，丈夫大約6時許發現店附近的樓宇起火，報警後就帶直梯過去救人，「梯子是之前家裏自己焊接的，平時用來卸貨之類的時候使用。拉長了能有6米長，沒想到這次能用來救人」。

她表示，丈夫救人後曾透露「這架梯子救了不少人」，但不知具體有多少人獲救。

有協助救火的居民稱，事發地一大早就有人喊救命，他趕到時只見一樓大堂火勢猛烈，火苗往外竄，樓上則有濃煙，「我店裏的兩個滅火器都噴完了」。

他憶述，有很多人從一樓上面的廣告牌跑到安全處逃生，當時大家一起架起直梯，讓跳到安全處的人能通過直梯逃生，「有的人跑下來沒有鞋子、外褲，我們拿了毛毯、鞋子給他們穿。其中有幾個有燒傷」。

該名居民稱，有熟人住在起火的樓宇內，對方因為被煙霧嚇到選擇跳樓逃生，「剛剛給我打電話說腰椎骨受傷了」。