湖南村民辦喪事意外起火　整棟樓燒剩框架損失百萬　家人搶救棺材

家中親人去世，連房子也被燒毀了，真是禍不單行！



1月3日湖南常德，有村民辦喪事時，疑似用電過量導致房屋起火，兩層樓房被大火燒得只剩下框架，估計損失上百萬人民幣。

樓房損失高達百萬 幸及時將棺材搶救出（點擊放大瀏覽）：

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據《澎湃新聞》報道，這宗火警發生在湖南常德響灘村，從網傳影片中可以看到，熊熊烈火逐漸將房子吞噬殆盡，棺木停放在屋外。

由於是木造房屋易燃，火勢十分猛烈，現場火光沖天，屋主被兩個村民拉住，只能眼睜睜看著家園被燒光，難過地嚎啕大哭。

有目擊者稱一樓在辦喪事，增加了電器設備，二樓電線老化起火引燃了房屋，其家人及時將棺材搶救出來。

事後該村村幹部向記者表示，應該是用電不當引起了火災，樓房損失高達百萬，所幸火災現場並無人員傷亡。

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