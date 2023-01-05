湖南村民辦喪事意外起火 整棟樓燒剩框架損失百萬 家人搶救棺材
撰文：中天新聞網
出版：更新：
家中親人去世，連房子也被燒毀了，真是禍不單行！
1月3日湖南常德，有村民辦喪事時，疑似用電過量導致房屋起火，兩層樓房被大火燒得只剩下框架，估計損失上百萬人民幣。
樓房損失高達百萬 幸及時將棺材搶救出（點擊放大瀏覽）：
+8
據《澎湃新聞》報道，這宗火警發生在湖南常德響灘村，從網傳影片中可以看到，熊熊烈火逐漸將房子吞噬殆盡，棺木停放在屋外。
由於是木造房屋易燃，火勢十分猛烈，現場火光沖天，屋主被兩個村民拉住，只能眼睜睜看著家園被燒光，難過地嚎啕大哭。
有目擊者稱一樓在辦喪事，增加了電器設備，二樓電線老化起火引燃了房屋，其家人及時將棺材搶救出來。
事後該村村幹部向記者表示，應該是用電不當引起了火災，樓房損失高達百萬，所幸火災現場並無人員傷亡。
3隻寵物龜大雪中凍結成冰 內地女「綑起來火烤」竟奇蹟挽救生命電單車自燃 途人只顧拍照 16歲女學生淡定用滅火筒噴5分鐘解決林志穎車禍｜火燒車瞬間破千度 醫生教3招自救 只有幾秒別遲疑男子稱「躺在錢上才安心」10萬藏床單下 一場大火現金瞬間成灰燼Benz自燃成火球險爆炸 司機急下車逃命 旁邊途人竟淡定買飲料被火燒也不融化？網紅實測國產雪條 表面燒燶仍無液體滴落台男放火燒死8家人 家屬治喪哭斷腸：希望壞人得到懲罰
延伸閱讀：
蕭敬騰從大陸搭私人飛機返台！網友灌爆他IG…友喊「歡迎回家」回應了
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】