為期40天鐵路春運收官　累計發送旅客3.48億人次

周三（15日），為期40天的2023年鐵路春運圓滿收官，中國國家鐵路集團有限公司公布，累計發送旅客3.48億人次，同比增加9473萬人次、增長37.4%，日均發送870萬人次，恢復至2019年85.5%，其中有11天單日旅客發送量超千萬。



今年鐵路春運呈現客貨兩旺態勢，除鐵路客流實現大幅回升，國家鐵路亦累計發送貨物4.15億噸，持續保持高位運行。國鐵集團運輸部相關負責人介紹，今年春運是二十大和中央優化調整疫情防控政策後的首個春運，各項春運任務圓滿完成，鐵路部門實現了「平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好」的春運目標。

據介紹，鐵路部門充分滿足旅客出行需求，針對熱門方向和時段，採取開行夜間高鐵、動車組重聯、增開臨客、普速列車加掛車輛等措施，及時增加運力投放等；有效提升旅客出行體驗，優化升級鐵路12306系統功能，按年齡實行兒童優惠票，並在廣深港高鐵全線實行電子客票，支持旅客使用香港、澳門和台灣手機號進行註冊等。

還有全力打造平安健康旅途，嚴格落實站車疫情防控各項措施，倡導旅客錯峰出行，減少人員聚集，並強化車站客流組織，積極推廣無接觸式服務，引導旅客有序分散進站候車，保持安全距離等。最後是全面保障重點物資運輸，統籌運用線路、車輛、人員、裝卸機具等資源，提升貨運保通保暢能力，國家鐵路日均裝車17.2萬車，同比增長0.2%。