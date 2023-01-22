春運｜內地鐵路客流大幅回升　除夕前15日累計發送旅客1.1億人次

據《央視新聞》引述中國國家鐵路集團統計數據，1月7日至昨日（21日），節前春運15日，全國鐵路客運量大幅回升，累計發送旅客近1.1億人次，同比增加2348.6萬人次，增長27.3%，日均發送730萬人次；國家鐵路累計發送貨物15592萬噸，鐵路貨運持續保持高位運行。



鐵路集團表示，春節期間科學安排運力，滿足旅客出行需求。日均開行旅客列車9093列，其中北上廣客流集中地區日均開行旅客列車997列，每日最高安排夜間直通高鐵492列，均比去年同期大幅增加。

同時強化疫情防控，營造健康出行環境；推出便民利民惠民系列舉措，不斷提升服務品質，包括兒童優惠票、擴大無紙化電子客票範圍、優化中轉換乘、擴大網路送餐車站範圍等舉措，以及保障公益性「慢火車」的正常運行。

此外，鐵路集團將確保重點物資運輸，保障群眾溫暖過冬和節日市場供應。做好煤電運輸，保證「西煤東運、北煤南運、疆媒外運」等運輸通道通暢；加強糧食、藥品、果蔬等節日物資運輸，確保市場供應；與大型礦場港口企業協調，保證物資高效及時送達。節前15日，國家鐵路日均裝車173058車，持續保持高位運行。