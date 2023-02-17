商務部：兩美國公司列不可靠實體清單　不代表中國對外資態度轉變

中國商務部周四（16日）宣布，將參與對台軍售的兩間美國公司列入不可靠實體清單。商務部新聞發言人表示，涉事公司屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，中方採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。不過當局並無直接解答此時對美國企業宣布製裁是否與無人飛艇事件有關。



發言人表示，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）近年不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。我們根據《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，將美洛克希德·馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。

發言人又指，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。近年來，洛克希德·馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台銷售導彈、戰鬥機等進攻性武器，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。中方對嚴重損害中國主權、安全、發展利益的實體，依法追究其不法責任。

洛克希德·馬丁公司是一家美國航空航太製造廠商，旗下產品皆被諸多國家所採用。（U.S.A.F.）

另外，被問及「不可靠實體清單」的啟用，是否意味著中國對外資的態度有所轉變時，發言人表示，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。

當局強調，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。二十大和中央經濟工作會議都明確提出要更大力度吸引和利用外資，中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境。其還強調，中方做法符合世貿組織規則。中方始終支持以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。

根據公告，針對洛克希德·馬丁公司、雷神導彈與防務公司，中方採取以下處理措施，包括禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格。

此外，對上述企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。上述企業應當自公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。