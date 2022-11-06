加拿大以國安為由命三間中企撤資　商務部：停止將經貿問題政治化

11月2日，加拿大政府以國家安全為由，下令三間中國企業出售在加拿大的礦業資產。

中國商務部今日（6日）指，加拿大此舉會削弱全球投資者對加國投資環境的信心，敦促加方停止將經貿問題政治化。



商務部指出，中國和加拿大都是全球礦產供應鏈的重要環節。中國企業在加拿大礦產領域投資，是完全基於市場經濟原則和企業發展需求的商業行為。加方泛化國家安全概念，人為設置障礙，違背市場規則，損害了中加有關企業的商業利益，削弱全球投資者對加投資環境的信心，不利於加產業發展及全球礦產供應鏈穩定。

商務部稱，中方對加方以國家安全為名，干擾阻斷兩國企業正常商業合作的行為表示堅決反對，並敦促加方認真對待中方關切，停止將經貿問題政治化，為包括中國在內的各國投資者營造公平、公正、透明和非歧視的營商環境，強調中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

11月3日，中國外交部曾表示，加拿大人為地對兩國企業間正常的經貿投資合作設置障礙的做法，與其自身標榜的市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

本次被加拿大政府下令撤資的企業，包括中礦資源旗下的中礦（香港）稀有金屬資源有限公司 （Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources），盛澤鋰業國際有限公司 （Chengze Lithium International Ltd.），以及藏格礦業投資 （Zangge Mining Investment）。