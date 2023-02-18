中駐美使館臨時代辦：中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流

中美兩國近日因氣球事件陷入爭議，對此，中國駐美國使館徐學淵臨時代辦周五（17日）在美國《華盛頓郵報》發表署名文章，稱中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流。



該題為《中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流》的署名文章寫道，涉事的民用無人飛艇用於氣象科研，因受西風帶影響且自身控制能力有限誤入了美國領空，事實十分清楚。經認真核查，中方已即時向美方通報，要求美方以冷靜、專業、低調方式妥善處理。但美方無視事實、公開抹黑中方民用飛艇為「中國人民解放軍間諜氣球」，在該飛艇不對美安全構成實質威脅的情況下濫用武力將其擊落，還變本加厲炒作中國有一個針對世界各國的「高空氣球偵察計劃」，並非法制裁6家中方企業和機構。美方反應過度和借題發揮導致事態複雜化、擴大化，使一起孤立的意外事件給中美關係再添新傷。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

文章續提到，中美之間有許多問題源於戰略誤解、誤判，今次不幸的偶發事件演變成目前的局面就是最新的例證。出現問題並不可怕，關鍵是有沒有妥善處理問題的誠意和能力。中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現，而大局就是兩國共同利益遠遠大於分歧這一基本事實，是一個健康穩定的中美關係符合兩國和世界人民根本利益這一重要道理。在中美關係處於困難之際，要有尊重事實、回歸理性的勇氣和智慧。任何情緒化、政治化的舉動，在損害對方的同時，也必然會導致反噬，傷及自身。中美雙方如能妥善解決氣球事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗。

文章最後指出，中方一貫主張加強中美各層級交流對話，其也是兩國元首印尼峇里島會晤達成的重要共識，雙方都有責任貫徹落實。過去的經驗歸結到一條，就是中美合則兩利，鬥則俱傷。希望美方同中方相向而行，勿讓一隻「流浪氣球」帶偏中美關係，採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。