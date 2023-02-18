國產新冠口服藥VV116首開處方　專家：不輸進口藥、價格更親民

國產新冠口服藥「氫溴酸氘瑞米德韋片」（商品名稱：民得維®，產品代號：VV116）周五（17日）在上海復旦大學附屬浦東醫院開出首張處方，意味著其正式投入臨床使用。目前，首批民得維®已進入浦東新區等多家醫療機構，並正式向全國供藥，成為坊間治療新冠的又一新選擇。



據悉，民得維®是「滬研滬產」，由中科院上海藥物所、浦東創新藥企業君實生物等聯合研發，今年1月28日獲得國家藥品監督管理局附條件批准用於治療輕中度新冠感染的成年患者。其是新型口服核苷類抗病毒藥物，可以核苷三磷酸形式非共價結合到新冠病毒RNA依賴性RNA聚合酶（RdRp）的活性中心，直接抑制病毒RdRp的活性，阻斷病毒的複製。研究顯示，該藥對包括Omicron在內的新冠病毒原始株和突變株表現出顯著的抗病毒作用，亦無遺傳毒性。

復旦大學附屬浦東醫院呼吸與危重症學科兼感染科主任、上海市新冠肺炎重症專家組成員、浦東新區新冠肺炎重症專家組成員包紅主任表示，在療效上，VV116不輸進口藥物，特別是藥物相互作用（DDI）可能性小，意味著很多有合併用藥的患者限制少了很多，且普通患者在服藥後也可獲益，能更快緩解發熱、頭痛、咳嗽、咽喉痛等十多種症狀，消失及轉陰速度亦會更快。

其又指，VV116的價格更加親民，相信能夠進一步減輕用藥負擔，惠及我國更廣大的患者群體。據了解，民得維®首發報價為每盒/療程795元（人民幣．下同），且根據國家相關政策要求臨時性納入基本醫保基金支付範圍，雖然報銷比例會因參保人群、年齡段、不同級別的醫院而有所不同，但患者僅需承擔醫保報銷後的個人自付部分，若按個人自付10%計算，僅需不到100元。