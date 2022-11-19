國產新冠口服藥開放零售一瓶350元？　藥商：處方藥，已緊急下架

11月18日內媒指出，國產新冠口服藥阿茲夫定片已在北京部分藥店正式線上開售，目前每瓶售價350元（人民幣，下同），每瓶35片。



對此河南真實生物科技有限公司指出，阿茲夫定是治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的處方藥，需要在醫生的指導下使用。已經第一時間就相關情況與相關藥店作出溝通，將即刻做下架處理。



阿茲夫定是河南真實生物科技有限公司研發的雙靶點抗愛滋病藥物，也是新冠病毒肺炎的治療藥物。去年7月，阿茲夫定片作為治療愛滋病藥物獲批上市，由真實生物委託北京協和藥廠有限公司生產。

11月18日有內媒指出，北京市海王星辰連鎖藥店正式線上開售，網頁上顯示患者可通過「海王星辰藥急送」微信小程序下單，填寫處方資訊後，可預約下單。目前每瓶售價350元，每瓶35片，規格為1毫克。

阿茲夫定片已獲批上市。（河南日報）

海王星辰透露，內部已經發佈了緊急通知，國家藥監局已通知阿茲夫定不允許線上線下零售，如有已經賣出的，把銷售記錄報市局。

《觀察者網》報道，新冠治療臨床專家表示，「阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批准的，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適。」他強調，新冠藥主要應該給高齡老人和其他有嚴重基礎疾病風險的脆弱人群來備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。

阿茲夫定是首款國產新冠口服藥，預計每瓶以不高於300元的價格販售，每瓶35片，每片1mg。與美國藥廠輝瑞（Pfizer）出產的新冠口服藥帕克斯洛維（Paxlovid），以及中國首個自主研發的抗新冠病毒中和抗體聯合治療藥物——安巴韋單抗和羅米司韋單抗注射液相比，阿茲夫定片的價格更便宜。

國產新冠口服藥阿兹夫定價格低於300元 料年產量可達30億片

國家衛健委和國家中醫藥局於8月9日聯合發佈《關於將阿茲夫定片納入新型冠狀病毒肺炎診療方案的通知》，將該藥納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案 ( 第九版 ) 》，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎 ( COVID-19 ) 成年患者。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠口服藥物Paxlovid。（視覺中國）

11 月11日，國務院聯防聯控機制發佈《關於進一步最佳化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》明確指出，要加快新冠肺炎治療相關藥物儲備，做好供應儲備，滿足患者用藥需求，尤其是重症高風險和老年患者治療需求。

不過內媒指出，阿茲夫定需要在醫生的指導下使用。但國內新冠感染患者仍舊按照乙類疾病甲類管理集中收治，無症狀及輕症感染者收治在方艙醫院，普通型以上感染者則由定點醫院收治。方艙醫院的患者是否能取得阿茲夫定？引發關注。

值得一提的是，香港亦有有新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），須醫生紙。醫院管理局7月曾更新處方新冠口服藥物的臨床指引，指出60歲以下高風險人士和長期病患者若符合特定條件，不論有否接種新冠疫苗，皆可獲處方新冠口服藥物。